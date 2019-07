Geschäftsreise-Startup CityLoop legt Wandelanleihe auf / Noch vor der anstehenden Series A Finanzierungsrunde bietet CityLoop frühen Anlegern attraktive Rabatte auch bei kleineren Losgrößen

Walldorf (ots) -CityLoop, das vielbeachtete Geschäftsreise-Startup um denUnternehmer Jörg Mayer, nutzt den begonnenen Erprobungsbetrieb füreine Early-Stage-Beteiligungsmöglichkeit - noch vor der im Herbstanstehenden Series A Finanzierungsrunde. Dank der nun aufgelegtenWandelanleihe können sich frühe Anleger auch mit kleineren Losgrößenab 25.000 Euro am ersten Ride-Sharing-Service für Geschäftsreisendeauf der Straße beteiligen. Die Anleihe zielt ausdrücklich auf denspäteren Wandel in Anteile ab und ermöglicht damit auch privatenAnlegern, Family Offices und Business Angels attraktive Rabatte unddie Chance von einem frühzeitigen Einstieg zu profitieren.Der innovative, auf Mittelstrecken fokussierte,Business-Fahrservice folgt dem Prinzip des Linienverkehrs undvermittelt als Reisebüro preisgünstig Sitzplätze inOberklasse-Limousinen. Die Loop genannten kreisförmigen Streckenverbinden Hotspots wie Flughäfen und Großunternehmen und werden vonausgewählten, erfahrenen Chauffeurservice-Unternehmen vielfach am Tagzu festen Zeiten abgefahren. Im kommerziellen Erprobungsbetriebwerden derzeit bereits die ersten Routen befahren, zum Beispiel aufder Strecke zwischen dem SAP-Campus in Walldorf und dem FrankfurterFlughafen."Das Interesse an der Wandelanleihe ist hoch!", freut sich Gründerund CEO Jörg Mayer: "Für unser Startup im B2B-Segment gibt es keinebessere Gelegenheit, um in dieser frühen Phase eine größere Anzahlnamhafter und engagierter Anleger zu beteiligen, die sich durch einehohe Identifizierung mit unserem Geschäftsmodell auszeichnen und mitihrem Netzwerk als Unternehmer, Manager und Profi-Sportler wertvollzur erfolgreichen Markteinführung beitragen können. Umgekehrt bietenwir eine attraktive frühe Beteiligungsmöglichkeit schon ab 25.000Euro!"Nach einer siebenstelligen Anschubfinanzierung durch den Gründerüber die letzten 18 Monate, dienen die Einnahmen der Wandelanleihenun konkret den anstehenden Vertriebs-, Marketing- und PR-Maßnahmenzur Etablierung und Auslastung der ersten Loops und dem Ausbaustrategischer Partnerschaften.www.cityloop-travel.deIhr Redaktionskontakt:Oliver SchwartzLeiter Unternehmenskommunikationoliver.schwartz@cityloop-travel.deCityLoop Travel GmbHUnternehmenskommunikationTel. +49 6227 65319-30Fax +49 6227 65319-31public.relations@cityloop-travel.deUnser Presseservice mit aktuellen Fotos- & Infografiken:https://www.cityloop-travel.de/presse/Original-Content von: CityLoop Travel GmbH, übermittelt durch news aktuell