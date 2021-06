Geschäftsmöglichkeiten in Kolumbien für britische und europäische Investoren

Bogotá, Kolumbien (ots) - Kolumbien stellt im Rahmen der Veranstaltung "Colombia Inside Out" vom 22. bis 24. Juni 2021 zahlreichen internationalen Investoren verschiedene Projekte und Unternehmen vor.Bei der "Colombia Inside Out 2021 (CIO 2021)" handelt es sich um eine Business-Plattform und eines der größten und renommiertesten kolumbianischen Wirtschaftsforen außerhalb Kolumbiens. Die CIO ist ein Meilenstein, der den Weg bereitet für Investitions- und Kapitalmarktbeziehungen zwischen dem südamerikanischen Land und Investoren aus dem Vereinigten Königreich und Europa. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der britischen Regierung, der kolumbianischen Botschaft, dem ProColombia-Standort im Vereinigten Königreich und den bi-nationalen Handelskammern.Auf der digital ausgerichteten CIO 2021 werden verschiedene Investitionsmöglichkeiten, unter anderem in den Bereichen Infrastruktur, Technologie, Agrobusiness, Energie, Gastgewerbe und Tourismus präsentiert.Neben vielen Einzelgesprächen und -begegnungen werden während der drei Veranstaltungstage hochrangige Redner Vorträge halten. Dazu gehören der kolumbianische Präsident Iván Duque, Finanzminister José Manuel Restrepo und Flavia Santoro, die Präsidentin von ProColombia. Sie werden die herausragende Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen für die wirtschaftliche Erholung Kolumbiens hervorheben. Darüber hinaus werden steuerrechtliche Voraussetzungen und Neuerungen in den Finanzverordnungen präsentiert. Ebenfalls Thema: Die Bedeutung von nachhaltigen Investitionen in Bereichen wie der Infrastruktur und Energie in der Post-COVID-Ära.Im Infrastruktursektor werden den Investoren daher viele wichtige Entwicklungen in kolumbianischen Städten wie Medellin, Bogotá und Cartagena aufgezeigt. In den bei der CIO 2021 präsentierten Infrastrukturprojekten sollen zum Beispiel wichtige Mautstraßen, die Telekommunikationsinfrastruktur, Schulen und R&D-Zentren in ganz Kolumbien ausgebaut werden.Technologie- und IT-Projekte sind für Kolumbien von herausragender Wichtigkeit. Die teilnehmenden Unternehmen sind auf der Suche nach Partnerschaften und internationalen Investoren, wobei sich die meisten Teilnehmenden auf Fintech-Lösungen, künstliche Intelligenz, Software-Entwicklungen und Creative Venture fokussieren.Kolumbien hat sich dem nachhaltigen Wachstum verschrieben. Ausnahmslos alle Energieprojekte, die bei diesem Event vorgestellt werden, treiben die Erzeugung von erneuerbarer Energie in verschiedenen Regionen des Landes voran.Die Wetterbedingungen in Kolumbien ermöglichen es, ganzjährig Ernten einzufahren. Das macht das Land für Projekte und den Anbau von Kaffee, Kakao, Früchten und andere Erzeugnisse wie medizinisches Cannabis und nachhaltige Holzproduktion attraktiv."Das oberste Ziel der CIO 2021 ist es, den Eindruck und das Gesamtbild Kolumbiens gegenüber britischen und europäischen Betrachtern zu stärken. Zudem sollen die besonderen, vielfältigen Möglichkeiten des Landes aufgezeigt, und so das Interesse der Investoren weiter bekräftigt und in den kommenden Jahren angekurbelt werden. Kolumbien soll sich als wichtigster Haupthandelspartner für diese Märkte in LATAM positionieren", so die Präsidentin von ProColombia, Flavia Santoro.2019 fand die CIO-Veranstaltung im Mansion House mit über 330 Konferenzteilnehmern und über 24 Projekten statt; 16 gelistete kolumbianische Unternehmen trafen sich mit britischen und europäischen Investoren.Gemäß einem Bericht der kolumbianischen Zentralbank ist Europa der größte Investor des Landes, während das Vereinigte Königreich auf Platz vier rangiert.Registrieren Sie sich jetzt unter folgendem Link, um an der Colombia Inside Out (CIO) teilzunehmen: https://meetings.colombiainsideout.com/ (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetings.colombiainsideout.com%2F&data=04%7C01%7Ccsanchez%40procolombia.co%7C5592903ddb974e1141ff08d92abbdef0%7C4f7a465b884e406598a3b3d29d1da078%7C0%7C0%7C637587808655828010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TZThccjSdn4Olh4FpNU1A%2F5gvG63mqkFyKtTurz%2F1s0%3D&reserved=0)Pressekontakt:Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Paula Ospina, pospina@procolombia.coLiliana Toro, ltoro@procolombia.coOriginal-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuell