"Geschäftsmodell Bausparen hat sich trotz Nullzinspolitik robust gezeigt" / LBS-Nord-Gewinn übertrifft Prognosen (FOTO)

Hannover (ots) -"Wir haben einen ordentlichen Gewinn erwirtschaftet, unsereVorsorgereserven gestärkt, umfangreiche Investitionen in IT-Systemeund Informationssicherheit vorgenommen und dazu unser Bauspargeschäftnoch stärker auf Kunden mit Finanzierungsabsicht ausgerichtet" - fürdas Geschäftsjahr 2016 zieht Dr. Rüdiger Kamp, Vorstandsvorsitzenderder LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord),eine positive Bilanz. Das Geschäftsmodell Bausparen erweise sichtrotz langanhaltender Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbankund wachsender aufsichtsrechtlicher Vorgaben als erfolgreich undzukunftssicher.So zeigte sich der LBS-Chef auch mit dem Neugeschäft des Jahres2016 in Höhe von rund 3,5 Milliarden Euro Bausparsumme zufrieden.Dass dieses um 11,5 Prozent unter dem Vorjahresergebnis liege, habein erster Linie mit der geringeren Sparneigung in Deutschland zu tun,aber auch mit strategischen Entscheidungen: "Wir haben unserenVertrieb grundlegend umstrukturiert. Unsere Handelsvertreter habenjetzt eine höhere Eigenständigkeit und sind stärker auf dieSparkassen ausgerichtet. Diese neue Struktur ist noch in derAnlaufphase und spielt sich gerade ein."Darüber hinaus habe die LBS Nord bewusst den Anteil ihrerRenditetarife stark reduziert. Im Jahr 2016 entfielen nur noch rundsieben Prozent des Neugeschäfts, gemessen an der Bausparsumme, aufRenditeprodukte. "Der Kernnutzen des Bausparens, dieBausparfinanzierung, steht bei uns ganz klar im Fokus", betont Dr.Kamp.Daher habe auch die durchschnittliche Bausparsumme bei denNeuverträgen im Jahr 2016 noch einmal deutlich zugelegt. Sie stieg um9,3 Prozent auf 32.848 Euro. "Die höhere Qualität im Neugeschäfthaben wir auch dadurch erreicht, dass wir in die Kundenberatunggezielt die Wohn-Riester-Förderung einbeziehen", so der LBS-Chef.Die Wohn-Riester-Abschlüsse erreichten im Jahr 2016, bezogen aufdie Bausparsumme, einen Anteil von 9,2 Prozent am Neugeschäft der LBSNord. Bei diesen Neuverträgen erhöhte sich die durchschnittlicheBausparsumme sogar um 25,4 Prozent auf 47.935 Euro.Wohneigentum und Finanzierungen gefragt"Selbst genutztes Wohneigentum ist eine der gefragtesten Formender privaten Altersvorsorge - insbesondere weil durch dieNiedrigzinsphase Anlagealternativen fehlen", erklärt Dr. Kamp. "AlsBausparkasse ermöglichen wir eine systematische und staatlichgeförderte Eigenkapitalbildung für den Wohneigentumserwerb und eineplanbare Finanzierung mit Zinssicherheit über einen langen Zeitraum."Im Jahr 2016 schloss die LBS Nord, einschließlich der Vermittlungvon Sparkassenkrediten, mit ihren Kunden Darlehen in Höhe von 803,2Millionen Euro ab. Mit einem Volumen von 508,8 Millionen Euro entfielder größte Anteil der vermittelten Darlehen auf Vor- undZwischenfinanzierungen. Damit lagen sie zwar um 6,4 Prozent unter demVorjahresergebnis, aber noch deutlich über dem geplanten Wert. Wieerwartet habe auch hier die Anlaufphase der neuen Vertriebsstrukturdas Geschäft etwas gebremst, so Dr. Kamp. Im laufenden Jahr werde dieLBS Nord in Zusammenarbeit mit den Sparkassen das außerkollektiveKreditgeschäft merklich ausbauen. Denn hier könne sie mit langenDarlehenslaufzeiten von bis zu 33 Jahren erfolgreich Nischen besetzenund das Angebot im Sparkassen-Finanzverbund ergänzen.Wegen der günstigen Finanzierungsbedingungen hat dieImmobiliennachfrage weiter zugenommen. Davon profitierte auch dieTochtergesellschaft LBS Immobilien GmbH NordWest (LBSi NordWest). Sievermittelte im Jahr 2016 gemeinsam mit ihren Sparkassenpartnern inNiedersachsen und Berlin insgesamt 2.799 Häuser, Wohnungen undGrundstücke mit einem Kaufwert von 443 Millionen Euro. DasObjektvolumen wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 Prozent. Damiterzielte die LBSi NordWest das beste Ergebnis ihrerUnternehmensgeschichte."Niedrigzinsphase aus eigener Kraft meistern"Betriebswirtschaftlich sieht LBS Chef Dr. Kamp sein Haus gutaufgestellt. Im Jahr 2016 erzielte die LBS Nord ein Betriebsergebnisnach Steuern von 6,6 Millionen Euro. "Das ist deutlich mehr alsgeplant, überaus respektabel und in der heutigen Zeit nichtselbstverständlich", so Dr. Kamp, zumal durch die Nullzinspolitik derEZB der Zinsüberschuss 2016 um 17 Prozent zurückgegangen sei.Außerdem habe die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen hoheKosten verursacht.Der Gewinn des Geschäftsjahres 2016 werde komplett in dieVorsorgereserven der LBS Nord fließen. "So werden wir dieNiedrigzinsphase meistern", versichert Dr. Kamp. Sein Institut habebereits vor Jahren damit begonnen, Prozesse effizienter zu gestaltenund interne Strukturen zu optimieren, um Personal- und Sachkosten zusenken. Diese Politik habe sich als erfolgreich erwiesen, so dass dieLBS Nord auch in den nächsten Jahren positive Betriebsergebnisseerzielen werde.Der Personalbestand sei bereits seit 2008 sozialverträglichreduziert worden - ohne Entlassungen, allein durch natürlicheFluktuation, Pensionierung und Vorruhestände, wie der LBS-Chefbetont. Durch die Neuordnung der betrieblichen Altersvorsorge werdedie LBS Nord in den nächsten fünf Jahren weitere Einsparungen bei denPersonalkosten realisieren können.Darüber hinaus setze die LBS Nord auch 2017 die Maßnahmen zurSicherung des Bausparsystems fort. So werde das Institut weiterhinjene Kunden ansprechen, die mehr als die Bausparsumme angespart oderzehn Jahre nach der Zuteilung kein Bauspardarlehen in Anspruchgenommen haben. Ebenfalls betroffen seien Kunden, die die Zuteilungangenommen, dabei allerdings ausdrücklich auf ein Bauspardarlehenverzichtet haben. Ihnen allen wird ein Wechsel in aktuelle Tarife miteinem besonders niedrigen Darlehenszins (bereits ab 1,72 % effektiverJahreszins) angeboten. Die seinerzeit gezahlte Abschlussgebühr werdedabei auf die neue Abschlussgebühr angerechnet. Wünscht der Kundestattdessen die Sofortauszahlung des Bausparguthabens, werde auf denüblichen Abschlag von zwei Prozent verzichtet.Nimmt der Kunde das Angebot nicht an, kündigt die LBS Nord denVertrag. Ende Februar wird der Bundesgerichtshof abschließend klären,ob die Kündigungen zehn Jahre nach Zuteilung zulässig seien. Er seidavon überzeugt, so Dr. Kamp, dass der BGH nach einer Vielzahlpositiver Urteile der Oberlandesgerichte zugunsten der Bausparkassendie Rechtsauffassung der LBS Nord bestätigen werde."Aktiv den Herausforderungen begegnen"Die anhaltende Nullzinspolitik beschränkt die LBS Nord jedochnicht auf einen reinen Sparkurs, denn die Substanz des Instituteserlaube es, weiter in ihre Zukunftsfähigkeit zu investieren. "Unsereerfolgreiche Geschäftspolitik der vergangenen Jahre ermöglicht esuns, nicht nur die regulatorischen Anforderungen an das Eigenkapitalzu erfüllen, sondern wir können auch das neue, für alleLandesbausparkassen einheitliche IT-System 2017 einführen. DasProjekt habe umfangreiche personelle und zeitliche Ressourcenbeansprucht, betont Dr. Kamp.Das neue System wird der LBS Nord eine Produktivitätssteigerung ummindestens 10 Prozent sowie eine Reduzierung der jährlichen IT-Kostenbringen. Es ist auf die aktuellen IT-Lösungen derSparkassen-Finanzgruppe ausgerichtet. "Damit sind wirschnittstellenfrei und ohne Medienbrüche in die OSPlus-Welt derSparkasse integriert und können noch besser mit unseremHauptvertriebspartner zusammenarbeiten", so Dr. Kamp. Perspektivischsolle auch die Einbindung von LBS-Bausparen und -Finanzieren in dasgeführte Beratungssystem OSPlus-Neo der Sparkassen möglich werden.Eine der entscheidenden Herausforderungen für die Zukunft sei fürdie LBS, wie für alle Finanzdienstleister, das Thema Digitalisierung.Die LBS-Gruppe arbeite gemeinsam an einer Digitalisierungsstrategieund bereite die Umsetzung vor. Ziel sei es, die gesamte "CustomerJourney" - vom ersten Kundenkontakt bis zum Abschluss - auch in derdigitalen Welt darstellen zu können. Das digitale Angebot sehe dieLBS als wichtige Ergänzung zur klassischen persönlichen Beratung.Die Zinsen werden wieder steigenLBS-Chef Dr. Rüdiger Kamp erwartet, dass die Zinsen in absehbarerZeit wieder steigen werden: "Führende Vertreter der Finanzwirtschaftund Mitglieder des EZB-Direktoriums sehen inzwischen dieNotwendigkeit, die ultralockere Geldpolitik auf den Prüfstand zustellen." Hintergrund ist die wegen höherer Energiepreise starkgestiegene Inflationsrate, die in Deutschland Ende Januar mit 1,9Prozent den höchsten Stand seit mehreren Jahren erreicht hat.Ein deutliches Signal für eine Zinswende gehe auch von den USAaus, die US Notenbank habe im vergangenen Jahr zweimal eineLeitzinserhöhung vorgenommen.Die langfristigen Zinsen, an denen sich die Baufinanzierungszinsenorientieren, seien in jüngster Zeit ebenfalls gestiegen. Seit Herbst2016 habe die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von -0,15 Prozentauf derzeit rund 0,5 Prozent zugelegt. Im gleichen Zeitraum stieg derzehnjährige Euro Mid-Swap von 0,3 auf 0,8 Prozent. Dadurch haben sichdie Zinsen für Immobilienkredite mit zehnjähriger Zinsfestschreibungum etwa ein Drittel verteuert.Damit verbessern sich auch die Aussichten für das Bauspargeschäft:"Mit steigenden Bauzinsen rückt die Zinssicherungsfunktion einesBausparvertrags wieder in den Vordergrund. 