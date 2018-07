Geschäftsmann soll Jugendämter um hunderttausende Euro betrogen haben

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Ein bereits vorbestrafter Geschäftsmann soll mehrere Jugendämterin bis zu sechs Bundesländern um mehrere hunderttausend Euro betrogenhaben. Das ergaben gemeinsame Recherchen der Politikmagazine "exakt"(MDR) und "Kontrovers" (BR). Demnach hat Alois B. von 2013 anöffentliche Gelder von Jugendämtern beispielsweise aus Sachsen,Bayern und Brandenburg mutmaßlich veruntreut. Derzeit ermitteln denRecherchen zufolge fünf Staatsanwaltschaften gegen B. Das AmtsgerichtBerlin Tiergarten hat bereits Anklage gegen B. wegen Betruges undWirtschaftsdelikten erhoben.Alois B. soll nach Aussagen mehrerer ehemaliger Angestellter mitseinen Firmen die Betreuung für schutzbedürftige Kinder undJugendliche in freier Trägerschaft übernommen haben. Dafür habe ervon Jugendämtern Geld kassiert, dieses aber nur zum Teil zweckgemäßeingesetzt. Mehrere Erzieher und Sozialarbeiter berichten, sie hättenmonatelang keinen Lohn erhalten. Es gäbe Außenstände beiSozialversicherungen und Vermietern. Außerdem sei zumindest in einerEinrichtung das Geld für das Essen der Jugendlichen zu knapp bemessengewesen.Möglich wurde der mutmaßliche Betrug nach Einschätzung vonExperten durch die fehlende personelle Ausstattung der Ämter und diemangelhafte Vernetzung der Jugendämter untereinander. DerAmtsdirektor des Jugendamtes Tempelhof-Schöneberg in Berlin, RainerSchwarz, sagte MDR-"exakt": "Über Ländergrenzen hinweg ist dieVernetzung tatsächlich schwierig. Man verständigt sich, wenn man maljemanden erreicht. Aber es gibt keine strukturierte Vernetzung."Der familienpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion,Marcus Weinberg (CDU), zeigte sich schockiert über die Vorfälle."Dass es mehreren Jugendämtern in diesem Fall nicht mal aufgefallenist, dass kein Führungszeugnis und keine Betriebserlaubnis vorliegen,macht mich fassungslos", sagte Weinberg.Mehr dazu unter https://mdr.de/investigativ.Pressekontakt:MDR, CvD "exakt": Anja Riediger, Tel.: (0341) 3 00 48 45,E-Mail: Anja.Riediger@mdr.deBR, CvD "Kontrovers": Helga van Ooijen, Tel.: (089) 59 00 254 45Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell