Geschäftsklima im deutschen Beteiligungsmarkt klettert weiter

Fundraisingklima im Venture Capital-Segment steigt in neue Höhen- Bewertung des VC-Dealflows sackt ab- Zufriedenheit mit Einstiegspreisen auf dem TiefpunktDer deutsche Beteiligungskapitalmarkt hat im Frühsommer ein neuesStimmungshoch erreicht. Der Geschäftsklimaindex des German PrivateEquity Barometers klettert im zweiten Quartal 2017 um 3,4 Zähler auf65,2 Saldenpunkte. Der Indikator für die aktuelle Geschäftslagesteigt dabei um 3,5 Zähler auf einen Bestwert von 68,6 Saldenpunkte,der Indikator für die Geschäftserwartung legt um 3,3 Zähler auf 61,8Saldenpunkte zu. Die Entwicklung in den Teilmärkten ist zumwiederholten Male gegenläufig: Die Stimmung der Frühphaseninvestorenkühlt leicht ab, die Spätphaseninvestoren zeigen sich hingegen wiederin besserer Stimmung.Das Geschäftsklima im Venture Capital-Markt hat sich im 2. Quartalmarginal abgekühlt. Der Indikator für das Frühphasensegment sinkt imzweiten Quartal 2017 um 3,4 Zähler auf immer noch sehr gute 56,3Saldenpunkte. Die Investoren bewerten dabei ihre Geschäftslage kaumverändert, zeigen sich aber bezüglich der Geschäftserwartungpessimistischer: Der Indikator für die aktuelle Geschäftslage sinktum 2,1 Zähler auf 57,6 Saldenpunkte, der Indikator für dieGeschäftserwartung fällt um 4,6 Zähler auf 55,0 Saldenpunkte. DasFundraisingklima im VC-Markt springt geradezu auf ein neuesRekordhoch und auch die Bewertungen von Exit-, Förder- undsteuerlichem Umfeld bleiben sehr gut. Die Indikatoren fürEinstiegspreise, Abschreibungsdruck, Höhe und Qualität des Dealflowsverschlechtern sich dagegen zum Teil sehr deutlich.Im Spätphasensegment des Beteiligungskapitalmarkts hat dasGeschäftsklima nach seiner Atempause zu Jahresbeginn erfolgreicheinen neuen Anlauf auf die Bestmarke genommen. DerGeschäftsklimaindikator steigt im zweiten Quartal 2017 um 8,0 Zählerauf 71,5 Saldenpunkte. Die Investoren bewerten dabei ihreGeschäftslage so gut wie noch nie. Der Indikator für die aktuelleGeschäftslage steigt um 7,1 Zähler auf 76,3 Saldenpunkte, derIndikator für die Geschäftserwartung legt 8,9 Zähler zu auf 66,6Saldenpunkte.Die Verbesserung des Geschäftsklimas im Spätphasensegment wirddurch ein nach wie vor sehr gutes Fundraisingklima - das allerdingseinen merklichen Dämpfer erhielt - sowie sehr gute Exitmöglichkeitengetragen. Darüber hinaus zieht das Nachfrageklima deutlich an. Höheund Qualität des Dealflows haben sich im Frühsommer merklichverbessert. Die Zufriedenheit der Spätphaseninvestoren mit denEinstiegspreisen nahm allerdings nochmals geringfügig ab underreichte einen neuen historischen Tiefstwert."Die Unzufriedenheit der Beteiligungskapitalgeber mit hohenEinstiegspreisen ist verständlich", sagt Dr. Jörg Zeuner,Chefvolkswirt der KfW, "aber sie spiegeln das hohe Potenzial wider,das in vielen neuen Geschäftsmodellen steckt. Vor allem digitaleGeschäftsmodelle sind häufig schnell skalierbar. Sind sieerfolgreich, können Investoren enorme Wertsteigerungen erwarten. Daswissen natürlich auch die Start-ups und gehen entsprechendselbstbewusst in die Beteiligungsverhandlungen. Auch dieMittelständler wissen um ihre Qualität und erwarten voninteressierten Investoren eine gewisse Zahlungsbereitschaft. All dasschlägt sich in den Einstiegspreisen nieder."Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes BVK-Vorstandsmitglied,ergänzt: "Das aktuelle Bewertungsniveau wird zwar von denMarktteilnehmern mit wachsender Skepsis gesehen, egal ob im VentureCapital- oder Buy-Out-Segment. Die Bewertungen sind aktuell aber keingrößerer Belastungsfaktor, denn wir beobachten in allenMarktsegmenten ein reges Investitionsgeschehen.Beteiligungsgesellschaften zahlen auch nicht jeden Preis, und von dervieldiskutierten Blase sind wir noch weit entfernt". Vielmehr gilt esfür die Gesellschaften Vorteile aus der Marktlage zu ziehen. "Auf derVerkaufsseite ergeben sich im aktuellen Umfeld fürBeteiligungsverkäufe gute Chancen auf attraktive Bewertungen. Werjetzt auf der Verkäuferseite steht, kann sicher etwas für seineFondsperformance machen."Die KfW berechnet das German Private Equity Barometer zusammen mitdem Bundesverband deutscher Kapitalgesellschaften e. V. (BVK)exklusiv für das Handelsblatt. Eine ausführliche Analyse mitDatentabelle und Grafik zum aktuellen German Private Equity Barometerist unter www.kfw.de/gpeb abrufbar.