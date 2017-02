Geschäftsklima im Beteiligungsmarkt: Gute Stimmung im Schlussquartal

Frankfurt am Main (ots) -- 2016 endet mit bestem Geschäftsklima auf dem deutschenBeteiligungsmarkt seit 2007- Sowohl Bewertung der aktuellen Geschäftslage als auch derErwartungen im Plus- Spätphaseninvestoren zum Jahresende in Rekordlaune, Optimismusder Frühphasenfinanzierer hingegen verflogenDas Geschäftsklima auf dem deutschen Markt für Beteiligungskapitalist zum Ende des Jahres 2016 so gut wie zuletzt 2007. DerGeschäftsklimaindex des German Private Equity Barometers steigt imSchlussquartal um 2,5 Zähler auf 62,1 Saldenpunkte. Getrieben wirddieser Anstieg vom Indikator für die aktuelle Geschäftslage, der um4,4 Zähler auf 64,6 Saldenpunkte steigt. Der Indikator für dieGeschäftserwartungen legt um +0,6 Zähler auf 59,5 Saldenpunkte zu.Unter den Beteiligungsinvestoren herrscht jedoch Uneinigkeit über dieBewertung des Geschäftsklimas. Während die Spätphaseninvestoren dasvergangene Jahr in Rekordlaune beenden, nimmt die Stimmung derFrühphaseninvestoren wieder ab.Trotz einer deutlichen Abkühlung im Schlussquartal bleibt dasGeschäftsklima im Venture Capital-Markt jedoch insgesamt auf einemnoch guten Niveau: Der Geschäftsklimaindikator des Frühphasensegmentssinkt um 12,7 Zähler auf 48,3 Saldenpunkte. Der Optimismus aus demvorangegangenen Quartal scheint fürs erste verflogen zu sein. Miteiner Euphoriephase im Sommer und einem Stimmungsabschwung im Winterfolgt die Entwicklung auch aktuell dem Verlauf des Vorjahres. DerTeilindikator für die Geschäftslage sinkt bei denFrühphasenfinanzierern um 8,2 Zähler auf 49,9 Saldenpunkte, der fürdie Geschäftserwartungen geht sogar um 17,3 Zähler auf 46,8Saldenpunkte zurück. Der wesentliche Grund hierfür dürfte einneuerlicher Schub bei den Einstiegspreisen sein, den offenbar auchein sehr gutes Fundraisingklima, ein Steuerumfeld auf Zehnjahreshochsowie eine große und hochwertige Nachfrage nicht kompensieren konnte.Die Spätphaseninvestoren beenden das Jahr 2016 mit einemGeschäftsklima auf Rekordstand (+12 Zähler auf 70,7 Saldenpunkte).Sowohl die Indikatoren für die aktuelle Geschäftslage (+12,4 Zählerauf 73,9 Saldenpunkte) als auch für die Geschäftserwartungen (+11,6Zähler auf 67,6 Saldenpunkte) legen kräftig zu. Entscheidend für dasErreichen der Bestmarke dürfte das abermals bessere Fundraisingklimasein.Insgesamt bleibt das Geschäftsklima auf dem deutschenBeteiligungskapitalmarkt im Schlussquartal 2016 gut. "Ausschlaggebendfür die gute Stimmung der Beteiligungsinvestoren ist, dass wir beiFundraising und Exits, also am Anfang und am Ende desBeteiligungsprozesses, aktuell die besten Bedingungen seit nahezuzehn Jahren vorfinden", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW."Nur dazwischen, beim Abschluss der Deals, sind die Investorenunzufrieden, teilweise mit der Stärke ihres Dealflows, insbesondereaber mit den hohen Einstiegspreisen. Diese sind allerdings dieKehrseite des hervorragenden Umfelds bei Fundraising und Exits - unddamit ein unvermeidbarer Wermutstropfen.""Das Umfeld für Beteiligungskapital bleibt alles in allemvorteilhaft. Nicht einmal die hohen Unternehmensbewertungen könnenauf die Stimmung schlagen, denn diese zahlen sich wiederum beimBeteiligungsverkauf positiv für die Investoren aus", ergänzt UlrikeHinrichs, geschäftsführendes BVK-Vorstandsmitglied. "Gerade die guteFundraising-Stimmung freut uns. Sie sollte aber nicht darüberhinwegtäuschen, dass wir gerade für Venture Capital-Fonds mehreinheimische Investoren benötigen. Im Venture Capital-Bereich hatzudem die Politik mit ihren Weichenstellungen bei denVerlustvorträgen und beim INVEST-Zuschuss positive Impulse gesetzt,so dass wir insgesamt hoffnungsfroh ins Jahr 2017 schauen."Die KfW berechnet das German Private Equity Barometer zusammen mitdem Bundesverband deutscher Kapitalgesellschaften e. V. (BVK)exklusiv für das Handelsblatt. Eine ausführliche Analyse mitDatentabelle und Grafik zum aktuellen German Private Equity Barometerist unter www.kfw.de/gpeb abrufbar.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 (0)69 7431 4400, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell