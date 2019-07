Geschäftskennzahlen 2018: Münchener Verein erzielt sehr starkes Neugeschäft in der Lebensversicherung

München (ots) - Die Gesellschaften der Münchener VereinVersicherungsgruppe gemeinsam konnten ihr Eigenkapital imGeschäftsjahr 2018 um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 294,4Millionen Euro erhöhen. Die Kapitalanlagen des Münchener Vorsorge-und Pflegespezialisten sind um 2,96 Prozent auf über 6,9 MilliardenEuro angewachsen. Die Beitragseinnahmen sind auf 727,8 Millionen Euro(2017: 723,5 Millionen Euro) gestiegen. Der Münchener Verein hat imGeschäftsjahr 2018 584,3 Millionen Euro an seine Versicherten gezahlt(2017: 564,8 Millionen Euro). Außerordentlich positiv verlief dasNeugeschäft in der Lebensversicherung."Gegenüber dem Vorjahr konnten wir die Beitragssumme imNeugeschäft der Lebensversicherung um 24 Prozent steigern", hebt Dr.Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein, hervor. "Den größtenAnteil an diesem Neugeschäft hatte mit über 60 Prozent unserstrategisches Geschäftsfeld der betrieblichen Altersversorgung.Ebenfalls positiv entwickelt hat sich unser strategischesGeschäftsfeld der Fondsgebundenen Versicherungen. Das Neugeschäft anFondsprodukten haben wir um 46 Prozent vergrößert", betont Dr.Reitzler.Die Beitragseinnahmen in der Lebensversicherung betrugen 142,0Millionen Euro. Das Eigenkapital stieg bei einer Eigenkapitalquotevon 60,7 Prozent auf 78,0 Millionen Euro (2017: 76,5 Millionen Euro).Die Netto-Leistungsaufwendungen für die Versicherten beliefen sichauf 154,7 Millionen Euro, das sind 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Krankenversicherung verzeichnete Beitragseinnahmen in Höhe von531,0 Millionen Euro (+ 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). DieBeiträge im strategischen Geschäftsfeld der ergänzendenPflegezusatzversicherung sind erneut angestiegen, im Geschäftsjahr2018 um 5,7 Prozent auf 43,4 Millionen Euro. Die Zahl der natürlichversicherten Personen nahm um 1,7 Prozent auf 331.268 zu. DieMünchener Verein Krankenversicherung hat 382,3 Millionen Euro an ihreKunden gezahlt, das sind 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. DasEigenkapital belief sich auf 186,2 Millionen Euro, dieEigenkapitalquote stieg auf 35,1 Prozent und liegt damit deutlichüber dem Marktdurchschnitt.Die Allgemeine Versicherung hat ihre Beitragseinnahmen um 1,1Prozent auf 54,8 Millionen Euro gesteigert. Ursächlich hierfür istinsbesondere der Beitragszuwachs in der Haftpflicht- undSachversicherung. Die Schadenaufwendungen sanken im Vergleich zumVorjahr um 9,7 Prozent auf 36,5 Millionen Euro. Die Kapitalanlagender Sparte erhöhten sich um 4,1 Prozent auf 132,0 Millionen Euro. DieCombined Ratio ist auf 96 Prozent gesunken."Unsere Strategie, das Handwerk noch stärker zu berücksichtigen,haben wir im Geschäftsjahr 2018 mit der Deutschen HandwerkerBerufsunfähigkeitsVersicherung, die von führenden Ratingagenturenerstklassige Bewertungen erhalten hat und der KV-VollversicherungMaster Care weiter umgesetzt", stellt Dr. Reitzler heraus. "Darüberhinaus setzen wir alles daran, um unseren mehrfach prämiertenKundenservice noch besser zu machen und unsere digitaleTransformation voranzutreiben."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell