Geschäftsjahr 2020/2021/Bertrandt behauptet sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld und richtet den Konzern nachhaltig auf die Zukunft aus

Ehningen (ots) -Bertrandt hat sich in einem pandemiebedingten, anspruchsvollen Umfeld behauptet, wodurch sich das EBIT um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat. Besonders im Schlussquartal konnte die Auslastung in Deutschland und vielen Auslandsmärkten wieder spürbar gesteigert werden. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 rechnet der Entwicklungsdienstleister unter weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen mit einer weiteren Normalisierung der Auslastung und daher mit einem starken Wachstum der Gesamtleistung um 80 bis 120 Mio. Euro. Die EBIT-Marge soll auf ein Niveau zwischen 4 und 7 Prozent angehoben werden.Das Geschäftsjahr 2020/2021 war weiterhin von den Einflüssen der Coronavirus-Pandemie geprägt. Insbesondere die ersten beiden Quartale im Geschäftsjahr 2020/2021 waren vom anspruchsvollen Marktumfeld der Pandemie gekennzeichnet. Im Zuge der allgemein verbesserten Marktstimmung seit dem Frühjahr 2021 konnte auch im Bertrandt Konzern eine sukzessive Erholung der Auslastung im Jahresverlauf realisiert werden.In diesem Umfeld schloss der Bertrandt Konzern das Geschäftsjahr 2020/2021 mit einer Gesamtleistung von 848.592 TEUR (Vorjahr 916.582 TEUR) ab. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) konnte auf 20.040 TEUR (Vorjahr 15.161 TEUR) gesteigert werden. Die konsequente Umsetzung von Gegensteuerungsmaßnahmen führte, trotz der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen temporären Unterauslastung, zu einem Anstieg des EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Die Investitionen beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 38.299 TEUR (Vorjahr 51.638 TEUR) und wurden insbesondere für die Errichtung zwei modernder Prüfzentren sowie weiterer Projekte entlang der Megatrends in unseren Kundenindustrien investiert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des Geschäftsjahrs 2020/2021 44,6 Prozent (Vorjahr 42,7 Prozent).Weltweit waren zum Ende der Berichtsperiode 12.030 Mitarbeiter*innen (Vorjahr 12.335) bei Bertrandt beschäftigt. Im Zuge der steigenden Auslastung wurden im Schlussquartal, im Vergleich zum dritten Quartal 2020/2021, 131 Personen neu eingestellt. Die Anzahl der Mitarbeiter*innen nahm insbesondere in unserer Division Electronics, in den Non-Mobility-Einheiten sowie an unseren Standorten in den USA und Rumänien zu."In einem anspruchsvollen Marktumfeld haben wir uns gut behauptet und dank der konsequenten Gegensteuerung einen Anstieg beim operativen Ergebnis erzielt. Das Wachstum in den Zukunftsfeldern soll auch im neuen Geschäftsjahr fortgesetzt werden", fasst Markus Ruf, Vorstand Finanzen der Bertrandt AG, zusammen.Mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen zeigt sich, dass sich die Transformation in den Mobilitätssektoren im Laufe der Berichtsperiode weiter beschleunigt hat. Aufgrund der steigenden Umweltanforderungen im Mobilitätsbereich seitens der Verbraucher und des Gesetzgebers sowie der zunehmenden Varianten- und Modellvielfalt bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, bietet der Markt aus Sicht des Entwicklungsspezialisten vielfältige Potenziale.Auch außerhalb des Automobilmarkts gibt es für das Unternehmen gute Wachstumsperspektiven. "Die Kundenbasis von Bertrandt ist bewusst breit gefächert. Wir fungieren in allen Kundenindustrien, wie der Energie-, Medizin- und Elektrotechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau, als kompetenter Berater und praxisorientierter Umsetzer in der Entwicklung technologischer Zukunftstrends", sagt Michael Lücke, Vorstand Vertrieb der Bertrandt AG.In Anbetracht des sich aufhellenden Marktumfelds, vermehrter Projektvergaben, einer insbesondere in Deutschland und den meisten Auslandsmärkten verbesserten Auslastung sowie einer weiteren Normalisierung rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021/2022 mit einem starken Wachstum der Gesamtleistung um 80 bis 120 Mio. Euro und einer Erhöhung der EBIT-Marge (EBIT im Verhältnis zur Gesamtleistung) auf 4 bis 7 Prozent.Weitere Kennzahlen finden Sie in unserem Geschäftsbericht (https://www.bertrandt.com/fileadmin/files/files/00_Unternehmen/01_Investor_Relations/03_Finanzberichte/GJ_20-21/2021-12-09_Geschaeftsbericht_GJ_2020-2021_Bertrandt_AG.pdf).Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenBjörn VossHead of Group Investor RelationsTel.: +49 7034 656-4201E-Mail: Bjoern.Voss@bertrandt.comMatthias BienertHead of Corporate Marketing and CommunicationsTelefon: +49 7034 656-4004E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuell