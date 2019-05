Geschäftsjahr 2018: Provinzial Rheinland mit hervorragenden Geschäftsergebnissen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Provinzial Rheinland Versicherungen blicken auf ein sehrerfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Dabei konnten dieSachversicherer der Gruppe mit 5 Prozent einmal mehr deutlich überdem Markt zulegen und erzielten Beitragseinnahmen im selbstabgeschlossenen Geschäft von 1.571,4 (1.496,1) Mio. Euro. DerLebensversicherer der Gruppe verbuchte dagegen einen Rückgang derBeiträge um 9,4 Prozent auf 984,1 (1.086,7) Mio. Euro. Der Gewinn derHolding konnte vor Steuern mit 104 (74) Mio. Euro deutlich gesteigertwerden.Provinzial Rheinland Versicherung AG (PRV)Der größte Sachversicherer der Gruppe konnte seineBruttobeitragseinnahmen im Jahr 2018 weiter auf 1.466,1 Mio. Eurosteigern. Um einen einmaligen Sondereffekt bereinigt konnten dieBeitragseinnahmen für das selbst abgeschlossene Geschäft auf 1.176,3Mio. Euro gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg um 3,6Prozent, der über dem Niveau des GDV-Branchenwertes (3,3 Prozent)liegt. Treiber des Wachstums waren hier vor allem die SpartenWohngebäude (+7,7 Prozent), Unfall (+3,4 Prozent) und AllgemeineHaftpflicht (+2,7 Prozent).Deutlich mehr SchädenDas Schadenjahr 2018 war von einer ungünstigenGroßschadenentwicklung, vor allem durch größere und außerordentlicheUnwetterereignisse geprägt. So verursachten allein im Januar dieSturm- und Orkantiefs "Burglind" und "Friederike" über 66.000 Schädenmit einem Gesamtschadenaufwand von circa 81 Mio. Euro. Zudem gab esim Frühjahr durch das Tief "Wilma" rund 9.000 Schäden mit circa 22Mio. Euro Schadenaufwand. Damit lagen die Aufwendungen für diesegroßen Schadenereignisse um mehr als das Vierfache gegenüber solchenim Vorjahr.Kerngeschäft weiter in Top-FormDie Combined Ratio, also die Summe aus Schadenaufwand und Kostenim Verhältnis zu den verdienten Bruttobeiträgen, erhöhte sichaufgrund dieser Groß-Schadenereignisse zwar um 4,2 Prozentpunkte auf90,9 Prozent. Trotzdem liegt die PRV erneut deutlich unterhalb derCombined Ratio des Gesamtmarktes, die der GDV auf rund 95 Prozentschätzt. Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen der ProvinzialRheinland Versicherung AG konnte auf 81,5 (67,1) Mio. Euro verbessertwerden. Damit stieg die Nettorendite auf 2,9 (2,5) Prozent. Insgesamtbetrug der Kapitalanlagenbestand der Provinzial RheinlandVersicherung AG 2.814,2 (2.775,5) Mio. Euro. Die Bedeckungsquotegemäß Solvency II betrug zum 31. Dezember 2018 260,8 (261,0) Prozent.Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG (PRL)In der PRL sanken die gebuchten Bruttobeiträge im abgelaufenenGeschäftsjahr um 9,4 Prozent auf 984,1 (1.086,7) Mio. Euro. DieseBeitragsentwicklung resultierte maßgeblich aus einem Rückgang desEinmalbeitragsgeschäfts, das auf 306,9 (394,8) Mio. Euro sank. Beiden gebuchten laufenden Beiträgen war dagegen nur ein leichterRückgang auf 675 (690) Mio. Euro zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurdeninsgesamt 1.222,7 Mio. Euro an Versicherungsnehmer geleistet, waseiner Steigerung um 10,4 Prozent entspricht.Das Nettoergebnis sämtlicher Kapitalanlagen lag nach Abzug allerAufwendungen bei 435,5 (548,7) Mio. Euro. Insgesamt betrug derKapitalanlagenbestand der PRL 13.985,5 (14.032,9) Mio. Euro. DieNettoverzinsung der Kapitalanlagen betrug 3,1 (3,9) Prozent. Dergesteuerte Rückgang resultiert aus der Geschäftsstrategie, in derNiedrigzinsphase möglichst wenige hochverzinsliche Papiere zuveräußern - in Kombination mit der Neugestaltung derZinszusatzreserve.Gute Kennzahlen der PRLDie Verwaltungskostenquote betrug wie im Vorjahr 1,6 Prozent undblieb damit - auch verglichen mit dem Branchendurchschnitt - weiterauf sehr niedrigem Niveau. Die Abschlusskostenquote konnte mit 4,6(4,7) Prozent leicht reduziert werden. Die Bedeckungsquote gemäßSolvency II betrug zum 31. Dezember 2018 mit Übergangsmaßnahmen 837,4(707,9) Prozent sowie mit sog. Volatilitätsanpassung 445,4 (337,5)Prozent.Tochtergesellschaften ebenfalls auf WachstumskursDie Tochtergesellschaften der Provinzial Rheinland Gruppe trugenim vergangenen Jahr ebenfalls zu den sehr guten Geschäftsergebnissenbei. So konnte die in Detmold ansässige LippischeLandes-Brandversicherungsanstalt (LLB) als Marktführer in ihremGeschäftsgebiet ihre Beitragseinnahmen um 2,4 Prozent auf 105,4(102,9) Mio. Euro steigern. Der Direktversicherer des Konzerns, dieSparkassen DirektVersicherung, bleibt ebenfalls auf Wachstumskurs undlegte um knapp 6 Prozent auf 118,7 (112,0) Mio. Euro zu. Denstärksten Beitragszuwachs erzielte die ProTect, der bundesweit tätigeSpezialversicherer des Konzerns. Sie konnte ihre Einnahmen um 17Prozent auf 171,1 (146,0) Mio. Euro erhöhen.Zukunftsprogramm "Plan P" erfolgreich abgeschlossenEnde 2018 hat die Provinzial Rheinland ihr auf drei Jahreangelegtes Zukunftsprogramm "Plan P" abgeschlossen. Durchsozialverträgliche Personalmaßnahmen sowie die Reduzierung vonSachkosten werden damit bis 2020 jährlich 25 bis 30 Mio. Euroeingespart.Gründung einer Dienstleistungs-GesellschaftDarüber hinaus hat die Provinzial Rheinland mit "Plan P" weiterestrategische Grundlagen gelegt, um sich der fortschreitendenDigitalisierung aller Lebensbereiche zu stellen. Neben der Einführungeines digitalen Kundenportals (mit derzeit 70.000 aktiven Nutzern),der strategischen Kooperation mit Unternehmen aus anderen Branchen(sensorisches Leckage-Schutzsystem des SanitäranlagenherstellersGrohe AG) sowie dem Ausbau des Produktangebots umCyber-Versicherungen für Privatkunden sowie kleinere und mittlereGewerbekunden soll in den nächsten Jahren im Rahmen des Programms"Mein Zuhause und ich" vor allem das Service-Angebot rund um dasZuhause des Kunden erweitert werden. Aus diesem Grunde wurde Anfangdes Jahres die "Provinzial Dienstleistungs-GmbH" gegründet. Damitbietet die Provinzial Rheinland Kunden ihr bestehendes Handwerkernetzkünftig auch unabhängig von einem Schadenfall an - beispielsweise fürdie Wohnungsrenovierung. Zudem werden über die neue GesellschaftDienstleistungen bei Planung und Umsetzung für einen altersgerechtenUmbau vermittelt.Statement des Vorstandsvorsitzenden Patric Fedlmeier"Die Provinzial Rheinland hat 2018 sehr starke Ergebnisse erzielt.Das gilt besonders für die Ertragskraft in unserem Kerngeschäft.Diese wurde weiter gestärkt durch den erfolgreichen Abschluss unseresZukunftsprogramms Plan P. Damit haben wir dauerhaft Kosten gesenkt -und wichtige Grundlagen für die Modernisierung des Unternehmensgelegt", so Vorstandsvorsitzender Patric Fedlmeier. "Aufgrund unserersehr guten Wettbewerbsposition, an der wir weiter hart arbeitenwerden, sehen wir möglichen Veränderungen und Herausforderungen inden nächsten Jahren selbstbewusst entgegen", betont Patric Fedlmeier.Pressekontakt:Christoph HartmannProvinzial Rheinland Versicherung AGPressesprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTel. 0211/978 2922Fax: 0211/978 1759Mobil: 0172-2063131E-Mail: christoph.hartmann@provinzial.comOriginal-Content von: Provinzial Rheinland Versicherungen, übermittelt durch news aktuell