Geschäftsjahr 2017 - Liechtenstein Life überzeugt mit positiven Jahresergebnissen und überdurchschnittlichen Wachstumszahlen

Jahresergebnis wächst auf 2.1 Mio. CHFGebuchte Bruttoprämien auf rund 110 Mio. CHF (+57%) gestiegenVerwaltete Kundengelder auf rund 274 Mio. CHF (+44%) gesteigertEigenkapital auf 18.8 Mio. CHF (+13%) gewachsenIm Geschäftsjahr 2017 hat die Liechtenstein Life Assurance AG ihreErwartungen übertroffen. Die getätigten Investitionen haben dazubeigetragen, dass der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlichausgebaut werden konnte. Der Jahresgewinn legt nach 71 TCHF im Jahr2016 auf 2.1 Mio. CHF in 2017 zu. Die gebuchten Bruttoprämien konntenebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 57% auf rund 110 Mio. CHFgesteigert werden. Zudem zogen auch die verwalteten Kundengelderdeutlich auf rund 274 Mio. CHF an. Dies entspricht im Vergleich zumVorjahr einer Steigerung von 44%. Per 31.12.2017 verzeichnete dasUnternehmen ein Eigenkapital in Höhe von 18.8 Mio. CHF, was einerZunahme gegenüber Vorjahr von 13% entspricht. Die Solvenzquote liegtüber 170% und somit deutlich über dem gesetzlich gefordertenMindestmass.Die Liechtenstein Life Assurance AG hat die Phase derKonsolidierung und Neuausrichtung abgeschlossen und kann bereits imJahr 2017 von der eingeschlagenen Strategie profitieren. Hierzu Dr.Franz Josef Kaltenbach, CEO Liechtenstein Life Assurance AG: "Dasdiesjährige Geschäftsergebnis unterstreicht, dass wir auf Erfolgskurssind. Im vergangenen Jahr konnte die Liechtenstein Life mit einerneuen strategischen Ausrichtung und einer effizienteren Verwaltungprofitabel wachsen und damit den Bedürfnissen von Kunden und Partnerngerecht werden. Auch im aktuellen Geschäftsjahr werden wir unserePosition in unseren Kernmärkten weiter ausbauen und uns intensiv aufdie Herausforderungen der Digitalisierung vorbereiten."Michael Blank wird zum Chief Financial Officer ernanntWie vorgesehen scheidet Dr. Franz Josef Kaltenbach per 31. März2018 aus der Geschäftsleitung aus. Als ausgewiesenerVersicherungsexperte mit jahrzentelanger Erfahrung imVersicherungsgeschäft hat Dr. Franz Josef Kaltenbach dazubeigetragen, die neu eingeschlagene Ausrichtung des Unternehmensumzusetzen und das Jahr 2017 erfolgreich abzuschliessen. DerVerwaltungsrat dankt ihm für seinen grossen Einsatz.Vorbehaltlich der Zustimmung der FMA wird Michael Blank per 1.April 2018 die Funktion des Chief Financial Officer als Mitglied derGeschäftsleitung der Liechtenstein Life Assurance AG übernehmen. Alsaktueller Vizedirektor und Verantwortlicher Aktuar der LiechtensteinLife Assurance AG beherrscht Michael Blank die ThemenRisikomanagement, versicherungstechnische Prozesse und Verwaltung derKapitalanlagen bestens. Die operative Führung des Unternehmens istdamit weiterhin professionell aufgestellt. Er wird gemeinsam mit demVertriebs- und Versicherungsexperten Holger Roth als Chief SalesOfficer sowie dem Innovationsspezialisten Christoph Böckle als ChiefInnovation Officer die Unternehmensstrategie umsetzen.Über Liechtenstein Life Assurance AG:Liechtenstein Life Assurance AG (LLA) ist eine seit 2008international operierende und unabhängige Versicherungsgesellschaftmit Hauptsitz in Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sinddie Länder Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich. DieLLA verbindet Produktintelligenz mit Beratungskompetenz, indemhochwertige, fonds- und anteilgebundene Lebensversicherungsproduktemit ausgewählten Kooperationspartnern im jeweiligen Land dengemeinsamen Kunden angeboten werden.