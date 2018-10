Geschäftsjahr 2017/2018: Thalia zieht positive Bilanz und positioniert sich neu (FOTO)

Hagen (ots) -- Massive Investitionen in Unternehmensmarke und stationäresGeschäft- Thalia gewinnt Marktanteile im stationären Geschäft undeCommerce hinzu- TV-Kampagne zum Weihnachtsgeschäft geplantEin erfolgreiches 99. Jahr: Thalia schließt das Geschäftsjahr2017/2018 beim Umsatz erneut leicht über Vorjahresniveau ab. Aufgrundder nach wie vor herausfordernden Marktsituation im Einzelhandel undeiner damit einhergehenden rückläufigen Besucherfrequenz inInnenstadt- und Centerlagen, hat auch Thalia, länderübergreifend imstationären Geschäft, einen Umsatzrückgang von 1,6% zum Vorjahr zuverzeichnen. Eine verbesserte Kundengewinnungsquote, sowie einAnstieg beim Kauf pro Kunde, konnten den stationären Frequenzrückgangnur zum Teil kompensieren. Erfreulich war die Entwicklung beimE-Commerce: Nach der deutlichen Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr2016/2017, wurde der Umsatz in diesem Geschäftsbereich nochmals knappzweistellig gesteigert. Sowohl beim stationären Handel wie auch beimE-Commerce konnte der Buchhändler im vergangenen GeschäftsjahrMarktanteile* hinzugewinnen."Nach nur zwei Jahren haben wir es in der neuen Eigentümerstrukturgeschafft, unabhängig zu werden und aus eigener Kraft unser Wachstummit Augenmaß voranzutreiben", sagt der geschäftsführendeGesellschafter und CEO Michael Busch. "Das zeigt, dass wir einzukunftsfähiges Konzept für den Buchhandel haben, und dass esstrategisch richtig ist, unsere Vertriebskanäle immer engermiteinander zu verknüpfen. Jetzt müssen wir den nächsten Schrittgehen - und zu einem Content-, Service- und Erlebnis-Lieferantwerden, um für die Menschen auch in Zukunft relevant zu bleiben."Neupositionierung und eine Kampagne, die wachrütteltDieses Ziel verfolgt das Unternehmen durch die Neupositionierungder Marke Thalia sowie mit der Kampagne "Welt, bleib wach". Mitaufmerksamkeitsstarken Motiven ermutigt Thalia, das heutigeMedienverhalten zu reflektieren. Der Buchhändler hat es sich zum Zielgesetzt, Menschen wieder für das Lesen zu begeistern - und das nichtalleine, sondern im Schulterschluss mit Verlagen, Autoren undInstitutionen. "Jeder Vierte liest überhaupt nicht mehr. Das wollen -und müssen - wir ändern", sagt Michael Busch. "Mit der neuen Kampagnewollen wir laut und mutig sein. Denn nur so können wir Menschenerreichen, aus deren Alltag das Lesen komplett verschwunden ist. Somöchten wir "Welt, bleib wach" für die Branche öffnen und haben dieHoffnung, dass sich Börsenverein, Buchhändler und Verleger mit inunsere Kampagne für das Lesen einbringen." Nach dem erfolgreichenStart im September, wird die Kampagne nun für TV adaptiert. ImVorweihnachtszeitraum von KW 48 bis KW 51, wird der 20-Sekunden-Spotmehr als 1.700 Mal auf 14 Sendern gezeigt, z.B. auf Sat.1, Pro7, Voxoder Kabel 1. Die Bruttoreichweite beträgt 360 Millionen Kontakte.E-Reading: Thalia beteiligt sich an Skoobe und sieht tolinoweiterhin auf ErfolgskursIm Rahmen einer Kapitalerhöhung wird Thalia 50%-Mitgesellschaftervon Skoobe und investiert so in die Entwicklung des E-Book-Marktes.Thalia Kunden erhalten damit, neben tolino select, Zugang zu einemweiteren attraktiven E-Book-Abonnement. Im Schulterschluss mitführenden Verlagen entsteht für die Branche eine attraktive Plattformfür digitale Abo-Modelle, die auch anderen tolino Partnernoffensteht. Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt derKartellgenehmigung.Der Markt mit digitalen Büchern entwickelt sich weiterhin positiv.Erstmals konnte die Branche 2018 innerhalb von sechs Monaten mehr als100 Millionen Euro mit E-Books umsetzen. Mit rund 22% liegt derThalia Marktanteil am deutschen E-Book-Markt stabil auf dem hohenVorjahresniveau. Auch die Zahl der E-Reader-Besitzer steigt weiteran. Aktuell besitzen 8,8 Millionen Deutsche* ab 10 Jahren einenE-Reader - rund fünf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Dernachhaltige Erfolg der tolino Allianz fußt auch auf der gutenZusammenarbeit mit unserem Technologiepartner Kobo, der seit 2017 mitan Bord ist.Thalia investiert massiv in den stationären HandelDie ersten Buchhandlungen nach dem Marken-Relaunch eröffnen imZeitraum zwischen 15. und 22. November 2018 in Hagen, Düsseldorf undLeipzig. 2019 wird in Wien, am Standort Mariahilfer Straße, die ersteösterreichische Thalia Buchhandlung im neuen Look eröffnet. MichaelBusch: "Unsere Buchhandlungen sollen noch mehr als bisher zulebendigen Treffpunkten in der Nähe werden, um Menschen wiedervermehrt in die Innenstädte zu locken. Wir investieren massiv, um denBuchhandel im deutschsprachigen Raum flächendeckend zu erhalten." Imvergangenen Geschäftsjahr hat Thalia zwölf Buchhandlungen eröffnetoder übernommen. Durch den Zusammenschluss mit dem TraditionshausWittwer aus Stuttgart, konnte auch gezielt die Präsenz imsüddeutschen Raum ausgebaut werden.Einkaufen wird zum Erlebnis - und einfacherVorteil des stationären Buchhandels gegenüber dem Online-Shoppingist klar die persönliche Beratung. Diese ergänzt der Buchhändlerzukünftig durch einen Service, der durch die beliebten MusicPlaylists von Streamingdiensten inspiriert wurde: So kuratieren nebenden Thalia Buchexperten auch Autoren, Blogger, Prominente oder lokaleInstitutionen ihre individuellen Empfehlungen als ThaliaBücher-Listen. "Wir wollen unsere Buchhändler darüber hinaus mitallem ausstatten, was sie brauchen, um das Einkaufen für Kundeninspirierend und spielerisch einfach zu machen", so Michael Busch.Beispiel dafür ist die kürzlich flächendeckend eingeführte App, überdie sich Beratung und Bezahlung direkt am Bücherregal abwickelnlassen. Hierfür hat das Unternehmen alle Buchhandlungen mitTablet-PCs ausgestattet. Außerdem haben Kunden die Möglichkeit, überdie Thalia App ihren Lieblingsbuchhändlern zu folgen oder E-Booksdirekt vor Ort zu erwerben. Aktuell testet Thalia zudem eine rund umdie Uhr verfügbare Abholstation für Bestellungen, denn bereits heutewird schon jedes fünfte online bestellte Buch in der Buchhandlungabgeholt - mit steigernder Tendenz.Mehr Freiraum in der Sortimentsgestaltung und Ausbau derEigenmarkeThalia optimiert auch sein Angebot im Book- undNon-Book-Sortiment: Über das Jahr verteilt bieten achtThemenschwerpunkte künftig neben Büchern auch exklusive, auf dasBuchsortiment abgestimmte Produkte und Geschenke. Zugleich erhaltendie einzelnen Buchhandlungen mehr Freiraum, um das eigene Profil undsomit auch ihr Sortiment zu schärfen. So können die Läden auf lokaleoder regionale Besonderheiten und Vorlieben eingehen. Zudem setztThalia stark auf seine Eigenmarke. Was im vergangenen Herbst mit derPeanuts-Kollektion begann, wird im anstehenden Weihnachtsgeschäftkonsequent fortgeführt. Die Kollektionen im Non-Book-Segment, etwaGeschenke und Papeterie, werden in ein übergreifendesWeihnachtskonzept eingebettet. Das besteht zu einem Großteil ausProdukten, die exklusiv bei Thalia erhältlich sind. Dafür wurdennamhafte Marken als Partner gewonnen, darunter etwa die weltbekannteFirma Steiff.Aktive LeseförderungThalia hat sich im Rahmen der neuen Positionierung "Eine Welt, inder Inhalt zählt" zum Ziel gesetzt. Mit der Kampagne Mittwoch istLesetag soll ein Ritual etabliert werden, das Lesezeit im Alltagschafft. Rund 450 Veranstaltungen wird es alleine anlässlich desneuen Lesetages bis November geben. Das Buchhandelsunternehmen trägtdamit aktiv zur Lesemotivation und -förderung bei. ObVorlesewettbewerbe, Lesetüten zum Schulanfang oder Aktionen zumWelttag des Buches - die rund 270 Buchhandlungen** imdeutschsprachigen Raum bieten die richtige Atmosphäre zum Eintauchenin Geschichten. Gemeinsam mit vielen anderen Organisationen engagiertsich das Unternehmen seit 2018 für die Stiftung Lesen.Große Ziele für die Zukunft"Um Thalia zukunftsfit zu machen, sind erhebliche Anstrengungennotwendig. Der Umbau hin zu einer agileren und effizienterenOrganisation, die zu hundert Prozent auf Kundenbedürfnisseausgerichtet ist, ist mit einem Marathon vergleichbar. Wir haben dieersten Kilometer gut gemeistert - jetzt müssen wir mit Ausdauer undklugem Einsatz von Ressourcen den nächsten Abschnitt bewältigen",sagt Michael Busch. Für ihn hat die neue Richtung, die Thaliaeinschlägt, auch einen gesellschaftlichen Aspekt: "Wir als größterSortimentsbuchhändler im deutschsprachigen Raum sehen es als unsereVerantwortung, Menschen auch im digitalen Zeitalter für inspirierendeInhalte, Geschichten und das Lesen zu begeistern. Nur so lassen sichweiterhin Bildung und Fortschritt in unserer Gesellschaftgewährleisten."*Quelle: GfK, 1. HJ 2018** sowie eine 50%-Beteiligung an den mehr als 30 SchweizerBuchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG.Über Thalia:Wir bei Thalia glauben, dass geistige Nahrung Menschen undGesellschaft ein bisschen besser macht. Deshalb werden wir in unserenBuchhandlungen, im Online-Shop oder der Thalia App zuleidenschaftlichen Geschichtenentdeckern für unsere Kunden. UnserZiel: jeder soll das passende Buch, das exklusive Geschenk undvielfältige Anregungen bei uns finden. In unseren Buchhandlungenbieten wir die richtige Atmosphäre zum Eintauchen in die Welt derGeschichten.Thalia verbindet buchhändlerische Tradition und innovativedigitale Services, die das Einkaufserlebnis persönlich, inspirierendund zugleich spielerisch einfach machen. Mit rund 270 Buchhandlungenin Deutschland und Österreich*, ist Thalia im deutschsprachigen RaumMarktführer im Sortimentsbuchhandel. Gemeinsam mit Partnern hatThalia 2013 den eReader tolino auf den Markt gebracht und gehörtseither zu den führenden Anbietern von digitalem Lesen. Auch B2B gehtdas Unternehmen neue Wege, bietet Dienstleistungen für dieBuchbranche an und fördert Start-ups, die zur Marke passen. Seit 2009ist Thalia exklusiver Buchpartner des größten internationalenLiteraturfestivals lit.COLOGNE und seit 2017 auch Partner derlit.RUHR. Mit rund 3.000 Veranstaltungen im Jahr ist Thalia einer dergroßen Lese- und Literaturförderer in Deutschland, außerdem ist dasUnternehmen Mitglied der Stiftung Lesen. Thalia wurde 1919 in Hamburgim Gebäude des gleichnamigen Thalia-Theaters gegründet.*Sowie der 50%-Beteiligung an den mehr als 30 SchweizerBuchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG.Pressekontakt:Claudia Bachhausen-DewartLeiterin UnternehmenskommunikationThalia Bücher GmbHE-Mail: c.bachhausen-dewart@thalia.deOriginal-Content von: Thalia Bücher GmbH, übermittelt durch news aktuell