Geschäftsjahr 2016 überaus erfolgreich abgeschlossen: Klüh Service Management erzielt mit 770 Mio. Euro neuen Rekordumsatz

Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer Familienunternehmen KlühService Management hat im letzten Jahr erstmals und deutlich dieUmsatzgrenze von 700 Mio. Euro überschritten. Der Spezialist fürinfrastrukturelle Dienstleistungen gibt für das Geschäftsjahr 2016eine organische Umsatzsteigerung von mehr als 12 % im Vergleich zumVorjahr auf 770 Mio. Euro (2015: 685 Mio. Euro) bekannt. Mit einernachhaltigen Unternehmensführung, jahrzehntelanger Branchenexpertisesowie maximaler Kundenorientierung konnte der internationaleMultidienstleister seine Marktposition spürbar stärken und bleibtweiterhin auf Wachstumskurs.Frank Theobald, Sprecher der Geschäftsführung, freut sich über dieanhaltend positive Entwicklung: "2016 war für uns ein sehrerfolgreiches Jahr. Zum ersten Mal in der 105-jährigenUnternehmensgeschichte verbuchen wir einen Umsatz von mehr als 700Mio. Euro. Darauf sind wir sehr stolz. Das Ziel bleibt nachhaltigesund langfristiges Wachstum, um unserer besonderen Verantwortung alsFamilienunternehmen für unsere Mitarbeiter nachkommen zu können. DieBasis dafür bilden die wirtschaftliche Stabilität und dieZukunftsfähigkeit des Unternehmens. Hierfür sind wir auf allen Ebenenbestens aufgestellt."Überproportionales Wachstum im Kernmarkt DeutschlandIm Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Umsatz in Deutschlandorganisch um 19 % auf 589 Mio. Euro(2015: 495 Mio. Euro). Für dieUmsatzsteigerung von mehr als 93 Mio. Euro sorgen in erster Linieweiterhin die Kernbereiche Cleaning, Catering, Security und FacilityServices. Der Bereich Gebäudereinigung bleibt mit einem Umsatzanteilvon gut 25 % die größte Sparte des Unternehmens. Catering undSecurity folgen dicht mit einem Anteil von je rund 22 %. AlleKernbereiche des Unternehmens verzeichnen auch 2016 ein deutlichesPlus: Der Catering-Umsatz steigt um 17 %, der Security-Bereich legtum mehr als 15 % zu und der Cleaning-Umsatz steigt um 14 %.Dienstleistungen von Klüh auch international stark gefragtMit 24 % vom Gesamtumsatz bleiben die internationalenGesellschaften der Klüh-Gruppe weiterhin ein wichtiges Standbein beider positiven Entwicklung des Unternehmens. Zu den Umsatztreibernzählen die Kernmärkte Vereinigte Arabische Emirate und China. Aberauch die Türkei erwirtschaftet 2016 ein starkes Umsatzplus von 10 %im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt steuern dieAuslandsgesellschaften 2016 knapp 200 Mio. Euro zum Umsatz derKlüh-Gruppe bei.Mehr als 2.000 neue ArbeitsplätzeAufgrund der positiven Entwicklung des Familienunternehmenskonnten im vergangenen Jahr mehr als 2.000 neue Arbeitsplätzegeschaffen werden. Damit zählt die Klüh-Gruppe derzeitdeutschlandweit mehr als 19.000 und weltweit rund 49.000 Mitarbeiter.Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter sind für den DüsseldorferMultidienstleister ein entscheidender Faktor für den nachhaltigenUnternehmenserfolg. Die Weiterentwicklung der Mitarbeiter sowie derenlangfristige Bindung an das Unternehmen bleibt ein zentralerBestandteil der Wachstumsstrategie. Die Aus- und Fortbildung derMitarbeiter wird über eine im Jahr 2016 vom TÜV zertifiziertehauseigene Akademie sowie durch die Klüh-eigene Sicherheitsschulegewährleistet. Mit einem modernen web- und computerbasiertenLernmanagementsystem (E-Learning) wird dabei eine innovativeErgänzung zum traditionellen Präsenzunterricht geboten - plattform-,zeit- und ortsunabhängig.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierenderMultiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt dasUnternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereichinfrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Servicesmit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning,Klinik-Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- undPersonal-Services, sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmensetzt mit rund 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euroum (2016).