Geschäftsjahr 2016 erneut sehr erfolgreich

Berlin (ots) -- quirin bank AG erwirtschaftet 3,2 Mio. Euro Gewinn- Dynamisches Privatkundengeschäft bewegt sich deutlich über Plan- Wachstumsinvestitionen in Beratungsprozess und erweiterteDienstleistungspalette tragen FrüchteDie quirin bank AG hat im Geschäftsjahr 2016 nach Steuern 3,2 Mio.Euro Gewinn erzielt. Damit konnte das auf unabhängigeHonoraranlageberatung spezialisierte Finanzinstitut erneut zeigen,dass es eine feste Größe im deutschen Bankenmarkt geworden undnachhaltig in der Gewinnzone angekommen ist. Entsprechend wird derdiesjährigen Hauptversammlung erstmals die Ausschüttung einerDividende in Höhe von 0,05 Euro je dividendenberechtigter Stückaktievorgeschlagen. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern beträgt für dieGesamtbank 7,3 %.Verantwortlich für die gute Geschäftsentwicklung war dasPrivatkundengeschäft, in dem das geplante Ergebnis deutlichübertroffen wurde. Der in diesem Geschäftsbereich erwirtschafteteProvisionsüberschuss, der die vereinnahmten Beratungshonorarewiderspiegelt, wurde um 0,3 Mio. Euro gesteigert. Diese erfreulicheEntwicklung lässt sich auf zwei Aspekte zurückführen: Einerseitskonnten die verwalteten Vermögenswerte der Kunden in einemfreundlichen Marktumfeld sowie durch Nettomittelzuflüsse in Höhe vonca. 100 Mio. Euro um 9 % auf 2,9 Mrd. Euro gesteigert werden.Andererseits profitierte die Bank von der positiven Performance, diesie insbesondere mit ihrem innovativen und prognosefreienVermögensverwaltungskonzept für ihre Kunden erzielt hat."Unser dynamisches Wachstum zeigt, dass komplette Unabhängigkeitbei der Produktauswahl und ein Vergütungsmodell, das frei vonProvisionen ist, kombiniert mit einer in Deutschland einzigartigenintelligenten Anlagestrategie, vom Kunden honoriert werden", soVorstandsvorsitzender Karl Matthäus Schmidt in Berlin.Im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie wurden in der Privatbankunter der Marke quirion Ende 2016 bereits über 1.100 Kunden betreut.Die durch den Robo-Advisor verwalteten Vermögenswerte haben sich zum31.12.2016 auf 53 Mio. Euro erhöht, was auf Jahressicht nahezu einerVerdoppelung entspricht.Insgesamt konnte auf dieser Basis der geplante positiveDeckungsbeitrag des Privatkundengeschäfts deutlich überschrittenwerden. Aufgrund von Wachstumsinvestitionen in Marke,Beratungsprozess und neue Dienstleistungen sowie den Aufbau einerneuen Niederlassung in Wiesbaden konnte das Vorjahresergebniserwartungsgemäß nicht ganz erreicht werden.Das Kapitalmarktgeschäft des Geschäftsbereichs Unternehmerbank hatsich in einem schwierigen Marktumfeld im Jahr 2016 vergleichsweisegut behauptet, seine Ziele aber nicht in allen Bereichen realisierenkönnen. Der Ergebnisbeitrag zum Gesamtergebnis hat sich daher imVergleich zum Vorjahr reduziert.Das Eigenkapital erhöht sich durch den Jahresüberschuss von 3,2Mio. Euro auf 48 Mio. Euro (Vorjahr: 45 Mio. Euro) und beläuft sichnach Dividendenzahlung auf 46 Mio. Euro.Die Bilanzsumme der Bank beträgt zum Berichtstag 514 Mio. Euro undist stichtagsbedingt im Vergleich zum Vorjahr (407 Mio. Euro) um 107Mio. Euro gestiegen.Ihr zehnjähriges Bestehen als erste HonorarberaterbankDeutschlands hat die quirin bank AG zum Anlass genommen, sich neuaufzustellen. Mit einem neuen Markenauftritt als "Quirin Privatbank"sowie einem optimierten ganzheitlichen Beratungsprozess hat sie dieWeichen für ihr weiteres Wachstum gestellt und erwartet auch in 2017ein positives Ergebnis.Über die quirin bank AG:Als erste Honorarberaterbank Deutschlands betreibt die quirin bankAG unter der Marke "Quirin Privatbank" (www.quirinprivatbank.de)Bank- und Finanzgeschäfte in zwei Geschäftsfeldern: Anlagegeschäftfür Privatkunden (Honorarberatung) sowie Beratung beiFinanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis fürmittelständische Unternehmen (Kapitalmarktgeschäft). DasFinanzinstitut ist 1998 gegründet worden, firmiert seit 2006 unterdem Namen quirin bank AG und hat seinen Hauptsitz in Berlin. DasInstitut betreut gegenwärtig rund 3 Milliarden Euro anKundenvermögen. Im Privatkundengeschäft bietet die Quirin PrivatbankAnlegern ein neues Betreuungskonzept, das auf kompletterKostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und verstecktenProvisionen beruht.Pressekontakt:Kathrin KleinjungLeiterin Unternehmenskommunikationquirin bank AGBerlin - HauptsitzKurfürstendamm 11910711 BerlinT +49 (0) 30 890 21-402F +49 (0) 30 890 21-399kathrin.kleinjung@quirinprivatbank.dewww.quirinprivatbank.deOriginal-Content von: quirin bank AG, übermittelt durch news aktuell