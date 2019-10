Geschäftsführerwechsel beim Verband Freier Berufe NRW (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Oliver Kanthak (39) ist neuer Geschäftsführer des Verbandes FreierBerufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V. (VFB NW). Dies hat derVorstand in seiner Sitzung am 2. Oktober 2019 beschlossen. Er folgtin dieser Funktion André Busshuven (44), der zum Ende des Jahres zumWestdeutschen Rundfunk Köln wechseln wird.Der VFB NW vertritt als Dachorganisation 35 Kammern und Verbändeder Freien Berufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Grafik-Designer,Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Restauratoren,Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler, Wirtschaftsprüfer undZahnärzte.In NRW gibt es 272.500 selbstständige Freiberufler, das entsprichteinem Drittel aller Unternehmen. Insgesamt beschäftigen sie in ihrenApotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 804.179 Erwerbstätige.Darunter fallen 698.409 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,42.670 Auszubildende und 63.100 mitarbeitende,nicht-sozialversicherungspflichtige Familienangehörige.Bernd Zimmer, Vorsitzender des VFB NW:"Ich freue mich, dass wir mit Oliver Kanthak einen starkenNachfolger als Geschäftsführer des VFB NW gewinnen konnten, der dieErfolge des scheidenden Geschäftsführer fortsetzt. Herr Kanthak wirdseine umfangreichen Erfahrungen nutzen, um die herausragendenErgebnisse, die André Busshuven für unsere Mitglieder erreichenkonnte, weiterzuführen und auszubauen."Oliver Kanthak bringt langjährige Erfahrung aus dem CustomerRelationship Management und der Entwicklung und Implementierung vonOrganisationsstrukturen sowie der Koordination und Durchführung vonInternationalisierungsprozessen mit.André Busshuven ist seit 2005 für den VFB NW tätig. In denvergangenen 14 Jahren vertrat er die Interessen des Verbandesgegenüber Politik, Verwaltung und Wirtschaft des Landes NRW, aufBundes- und europäischer Ebene.Pressekontakt:André BusshuvenVerband Freier Berufeim Lande Nordrhein-Westfalen e. V.Tersteegenstr. 940474 DüsseldorfTelefon: 0211 4361799-0Mobil: 0176 64940456Telefax: 0211 4361799-19E-Mail: a.busshuven@vfb-nw.deHomepage: www.vfb-nw.deOriginal-Content von: Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V., übermittelt durch news aktuell