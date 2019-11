Geschäftsführer Harald Flemming verlässt den VAUNET zum Jahresende - Staffelstabübergabe an Daniela Beaujean und Frank Giersberg (FOTO)

Berlin (ots) - Dr. Harald Flemming wird das Auslaufen seines Vertrages zumAnlass nehmen, um den VAUNET zum Sommer 2020 zu verlassen. Hierauf haben sichDr. Flemming und der Vorstand des VAUNET einvernehmlich verständigt. Um sichberuflich neu zu orientieren, übergibt er den Staffelstab in der hauptamtlichenVerbandsführung bereits zum Jahresbeginn 2020 an Daniela Beaujean und FrankGiersberg. Beide wurden in der gestrigen Vorstandssitzung des VAUNET zuGeschäftsführern berufen und werden Harald Flemming gemeinsam in seinerbisherigen Funktion folgen.Harald Flemming hat in seiner Amtszeit seit Juli 2017 zusammen mit seinem Teammaßgebliche Beiträge für eine umfassende Transformation des Verbandes geleistet:Der VPRT wurde zum VAUNET - Verband Privater Medien e.V. und zum Spitzenverbandder audiovisuellen Medien in Deutschland. Dazu wurde die Verbandsgeschäftsstellevon Dr. Harald Flemming personell aufgestockt sowie die externe Kommunikationentsprechend der neuen Zielsetzung des Verbandes ausgerichtet.Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET: "Der Dank des Vorstandes giltHarald Flemming für seine engagierte und sehr erfolgreiche Führung undUmstrukturierung des Verbandes und seinen maßgeblichen Beitrag zurWeiterentwicklung des Verbandes. Gemeinsam mit Dr. Flemming haben wir wichtigeZiele erreicht und sind bei der Neupositionierung des VAUNET als Verband derprivaten Medien in Deutschland strukturell, organisatorisch und im Außenauftrittsehr gut vorangekommen. Zudem wurden unter der hauptamtlichen Leitung von Dr.Flemming wichtige Regulierungsziele in der Neuordnung der Medienregulierungerreicht, so dass wir auf eine insgesamt sehr erfolgreiche, auch persönlichäußerst angenehme, Zusammenarbeit zurückblicken können"."Gleichzeitig freut sich der Vorstand, dass es gelungen ist, die Leitung derVerbandsgeschäftsstelle in die verdienten Hände von Daniela Beaujean und FrankGiersberg zu legen. Mit dieser internen Lösung können wir ein Maximum anKontinuität und Zukunftsfähigkeit gewährleisten. Beide Kollegen, die sich inlangjähriger Arbeit in der Geschäftsleitung des Verbandes bestens bewährt haben,verfügen in den verbandsrelevanten Themen über ein gewachsenes und exzellentesKnowhow. Damit können beide nahtlos an die Arbeit von Dr. Flemming anknüpfen,mit dem sie in den letzten zweieinhalb Jahren als Führungsteamzusammengearbeitet haben," so Hans Demmel. "Ich wünsche beiden viel Erfolg fürihre neuen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen in ihrerneuen Funktion. Ich bin mir sicher, dass wir mit der neuen Doppelspitze in derVerbandsleitung bestens für die vor uns liegenden Aufgaben aufgestellt sind."Daniela Beaujean (43) ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsleitung für denBereich "Recht und Regulierung" und verantwortet damit die SchwerpunkteMedienrecht und -regulierung sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene.Als Justiziarin ist sie für sämtliche Rechtsangelegenheiten des Verbandeszuständig. Sie ist seit 2004 in verschiedenen Funktionen für den Verband tätig,unter anderem in den Bereichen European Affairs, Medienpolitik und Medienrecht.Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in den Rechtsgebieten Medien- undTelekommunikations-, Werbe-, Wettbewerbs- und Verbraucherschutzrecht und hierregelmäßig auf den Schnittstellen zwischen dem europäischen und nationalenRecht. Sie vertritt den VAUNET bislang u. a. im Zentralverband der deutschenWerbewirtschaft, als Mitglied des Verwaltungsrats der Filmförderungsanstalt, alsstellvertretendes Beiratsmitglied in der Künstlersozialkasse für den Bereich"Darstellende Kunst" und in der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen undFreiwilligen Selbstkontrolle Multimedia. Daniela Beaujean studierteRechtswissenschaften in Erlangen und Rennes (Frankreich) mit einem Schwerpunktim Europarecht. Während ihres Referendariates und im Anschluss daran verbrachtesie mehrmonatige Stationen in Brüssel, unter anderem bei der EU-Kommission,bevor sie zum VAUNET wechselte.Frank Giersberg (48) ist seit 2004 in verschiedenen Funktionen für den VAUNETtätig, seit 2014 als Mitglied der Geschäftsleitung. Er verantwortet den BereichMarkt- und Geschäftsentwicklung und damit die Verbands- undMarktentwicklungsprojekte, Tochtergesellschaften und Beteiligungen, dieAktivitäten des VAUNET als Wirtschaftsverband sowie die Marktkommunikation. Alskaufmännischer Leiter ist Giersberg außerdem für die kaufmännischenAngelegenheiten des Verbandes zuständig. Frank Giersberg vertritt den VAUNET alsGesellschafter der Screenforce Gattungsmarketing GmbH und der INFOnline GmbHsowie in weiteren branchenübergreifenden Organisationen, wie dem Zentralverbandder deutschen Werbewirtschaft (ZAW). Vor seiner Zeit beim VAUNET war FrankGiersberg unter anderem in der KirchGruppe tätig, zuletzt als LeiterOnline-Projekte der KirchMedia GmbH & Co. KGaA., der VIAG AG (heute:E.ON/Telefonica), der Deutschen Fernsehnachrichten Agentur (DFA) und der HoechstAG (heute: Sanofi).Dr. Harald Flemming (48) leitet die VAUNET-Geschäftsstelle seit Sommer 2017 alsGeschäftsführer des Verbandes. Zuvor verantwortete er seit Anfang 2013verschiedene Funktionen im Bereich Content Distribution und Sales bei ViacomInternational Media Networks und leitete diesen Bereich seit 2014 als Teil desManagementteams der DACH-Region. Hier trug er die kommerzielleGesamtverantwortung für die Affiliate Sales Aktivitäten des Unternehmens mitGroßkunden. Von 2005 bis 2013 war er als Head of Content Free TV und ManagerMedia Law & Media Politics bei Kabel Deutschland tätig. Dort war er für dieVerhandlung komplexer und großvolumiger Verträge mit Partnern aus den Bereichenöffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk verantwortlich sowie für derenLizenzbedingungen. Dr. Harald Flemming studierte Rechtswissenschaften an derUniversität zu Köln und promovierte dort über ein rundfunkrechtliches Thema. Erist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern bei Berlin.Über VAUNETVAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland.Unter VAUNET - Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 dervormalige VPRT (Verband Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin undeinem Büro in Brüssel. Zu den vielfältigen Geschäftsfeldern der rund 150Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingangebote. Die Verbandsarbeitrichtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Medienaus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungenaktiv mit. Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischenund wirtschaftlichen Anliegen der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie diegroße gesellschaftspolitische und kulturelle Bedeutung der Branche im digitalenZeitalter ins Bewusstsein zu rücken.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6895/4450679OTS: VAUNET - Verband Privater MedienOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuell