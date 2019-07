Geschäftsergebnisse 1. Halbjahr 2019 / Grifols steigert seinen Umsatz um 14,3% auf 2,423 Mrd. Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Grifols":

Barcelona, Spanien (ots) - Grifols, einer der weltweit führendenHersteller von aus Plasma gewonnenen biologischen Arzneimitteln mitHauptsitz in Barcelona, hat seine, wesentlich durch seinenstrategischen Wachstumsplan getragenen Geschäftsergebnisse, für daserste Halbjahr 2019 bekannt gegeben.Danach erzielt Grifols ein robustes Umsatzwachstum von 14,3% imVergleich zum Vorjahreszeitraum, eine höhere Rentabilität und einenSchuldenabbau im zweiten Quartal.Der Geschäftsbereich Bioscience treibt das Umsatzwachstum derGruppe mit einem Anstieg von 13,6% (7,6% cc1) im ersten Halbjahrweiter voran. Im zweiten Quartal verzeichnet das Unternehmen einWachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen, in denen es tätigist.Grifols steigert seine Rentabilität mit einer Bruttomarge von46,5% und einer EBITDA-Marge von 28,8%. Im ersten Halbjahr 2019beträgt das EBITDA 697 Mio. Euro und der Überschuss erreicht 287 Mio.Euro.Der Nettoschuldenquote sinkt auf 4,50x (4,40x cc1).Die FDA (Food and Drug Administration) genehmigt Grifols' 20%igesubkutanes Immunglobulin (Xembify®) zur Behandlung primärerImmundefekte.Neue, auf der AAIC (Alzheimer's Association InternationalConference 2019 in Los Angeles, USA) vorgestellte Daten, belegen inder klinischen Studie AMBAR erneut den positiven Einfluss gegenAlzheimer auf die Wirksamkeitsendpunkte, die kognitive undfunktionelle Fähigkeiten bei allen behandelten Patienten kombinieren.1 cc: Währungsbereinigt ohne WechselkursschwankungenÜber GrifolsGrifols ist ein global agierendes Healthcare Unternehmen, das 1909in Barcelona gegründet wurde und sich der Verbesserung der Gesundheitund des Wohlbefindens der Menschen auf der ganzen Welt verschriebenhat. Die vier Grifols Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic,Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkteninnovative Produkte und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländernerhältlich sind.Als Pionier auf dem Gebiet der Plasmaforschung betreibt Grifolsein wachsendes Netzwerk von Spendenzentren weltweit. Das Unternehmenverarbeitet gesammeltes Plasma zu lebenswichtigen Medikamenten zurBehandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicherErkrankungen.Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietetGrifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die dieSicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinausliefert das Unternehmen Geräte, Informationen und Dienstleistungen,die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonalermöglichen, eine kompetente medizinische Versorgung effizient zugewährleisten.Grifols, mit mehr als 22.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, bekenntsich zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das den Standard fürkontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führungsetzt.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse alsTeil des Ibex-35 (MCE:GRF) notiert. Die nicht stimmberechtigtenAktien von Grifols der Klasse B sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P)und an der US-amerikanischen NASDAQ über ADRs (NASDAQ:GRFS) notiert.Weitere Informationen finden Sie unter www.grifols.comPressekontakt:Ainhoa MendizabalManaging DirectorGrifols Deutschland GmbHainhoa.mendizabal@grifols.comTel. +49 69 660 593 100Rüdiger LitzbaGrifols PressestelleDelta Communicationslitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 9712Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuell