Geschäftsentwicklung der LBS Südwest Januar - Juli 2018: LBS Südwest zieht zwei Jahre nach der Fusion positives Fazit / Hohes Bausparneugeschäft von 6,13 Milliarden Euro

Stuttgart (ots) - Bis Ende Juli 2018 hat die LBS Südwest in ihremGeschäftsgebiet Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einBrutto-Neugeschäft von 6,13 Mrd. Euro vermittelt, das ist einWachstum von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit kommt diegrößte Landesbausparkasse aktuell auf einen Marktanteil von rund 42Prozent."Die Zeichen mehren sich, dass die Zeiten politisch motivierterNiedrigzinsen zu Ende gehen. Wer den Erwerb einer Immobilie plant,sichert sich mit einem Bausparvertrag vor steigenden Zinsen ab",erläutert der Vorstandsvorsitzende der LBS Südwest, WolfgangKaltenbach, die positiven Geschäftszahlen.Mehr als 90 Prozent der Neuabschlüsse im bisherigen Jahresverlauferfolgten in Finanzierungstarifen. Diese Angebote zielen auf dieInanspruchnahme des Bauspardarlehens ab und sind in ihrerZinsgestaltung konkret auf die Bedürfnisse von Bauherren,Immobilienkäufern und Modernisierern zugeschnitten. DerBausparvertrag erlaubt in Verbindung mit einem Baudarlehen eineZinsabsicherung von bis zu 30 Jahren. Für Wolfgang Kaltenbach istdies keine Überraschung: "Nachdem die amerikanische Notenbank bereitsmehrfach die Zinsen erhöht hat, diskutiert aktuell auch dieeuropäische Zentralbank über eine Änderung ihres geldpolitischenKurses, die dann Folgen für die Zinsentwicklung haben wird. Die Frageist nicht ob, sondern lediglich, wie schnell und in welchem Umfangdies passiert".Bis Jahresende rechnet die LBS Südwest mit einemBrutto-Neugeschäft von gut 10 Mrd. Euro und einem weiterhin stabilenKreditgeschäft. "Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleibenauch im zweiten Halbjahr gut. Die Wohnimmobilie profitiert von diesemUmfeld und damit auch das LBS-Bausparen und unserFinanzierungsgeschäft", zeigt sich Wolfgang Kaltenbach optimistisch.Hauptgeschäftsfeld der LBS bleibt die Finanzierung von Erwerb undModernisierung privaten Wohnungseigentums. "Diesen Kern ergänzen wir- im Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe - um weitereDienstleistungen wie das Kommunalgeschäft oder gewerbliche Krediteund bringen dabei unsere Kompetenz im Kreditgeschäft und seinerAbwicklung ein", so der Vorstandsvorsitzende.Positiv sieht Kaltenbach auch die von der Großen Koalitionbeschlossene Einführung des Baukindergeldes. "Speziell junge Familientun sich angesichts der in den vergangenen Jahren gestiegenenImmobilienpreise schwer mit dem Eigentumserwerb und können jetzt aufsubstanzielle Unterstützung bauen". Eine Modellrechnung des BerlinerImmobilienforschungsinstituts empirica in Zusammenarbeit mit LBSResearch kommt zu dem Ergebnis, dass allein durch die Förderung fürzusätzlich rund 6.300 Familien im Südwesten der Traum von der eigenenImmobilie in Erfüllung gehen kann."Zwar kann das Baukindergeld als 'Soforthilfe' die Schwelle aufdem Weg in die eigene Immobilie für Familien absenken, Ziel sollte esjedoch sein, diese erst gar nicht so hoch werden zu lassen. Der'Schlüssel', der künftigen Besitzern die Tür in die eigenen vierWände öffnet, ist das Eigenkapital", unterstreicht Kaltenbach. Umdieses notwendige finanzielle Polster aufzubauen, istkontinuierliches, zielgerichtetes Vorsparen unerlässlich - und miteinem Bausparvertrag staatlich gefördert. Die Pläne derBundesregierung, die Wohnungsbauprämie attraktiver zu gestalten,begrüßt Kaltenbach ausdrücklich: "Eine Verbesserung der Förderungdurch Anhebung der Einkommensgrenzen kann wichtige Impulse setzen -für den Einstieg in einen langfristig orientierten Eigenkapitalaufbauund eine erfolgreiche Vermögensbildung durch Wohneigentum."Pressekontakt:Kathrin HartwigLBS Landesbausparkasse SüdwestTelefon: 0711 183-2377E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de