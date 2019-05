Geschäftsbericht 2018: Kindernothilfe erreicht erstmals mehr als 2 Mio. Kinder

Duisburg (ots) - Die Kindernothilfe blickt auf ein erfolgreichesJahr 2018 zurück: Erstmals erreichte das Kinderrechtswerk mehr als 2Millionen Mädchen und Jungen über die weltweite Arbeit in 600Projekten in 32 Ländern. Dafür standen im vergangenen Jahr Erträge inHöhe von 60 Millionen Euro zur Verfügung "Wir haben durch dieUnterstützung von mehr als 200 Tausend Spenderinnen und Spendern vielerreicht. Für das langjährige Vertrauen sind wir sehr dankbar", sagtKatrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe. "Dabeivergessen wir nicht, dass tagtäglich Millionen Kinder Gewalt undMissbrauch erfahren und keine Chance auf angemessene Bildung undausreichend Schutz haben. Das werden wir niemals einfachakzeptieren", so Weidemann weiter.Die Kindernothilfe setzt in ihrer Projektarbeit vor allem aufBildung, Schutz vor Gewalt, den Kampf gegen ausbeuterischeKinderarbeit und die Teilhabe von Mädchen und Jungen angesellschaftlichen Prozessen. Weltweit hat die Kindernothilfe mehrals 35 Tausend Selbsthilfegruppen initiiert: "Über die Mütter in denSelbsthilfegruppen erreichen wir auch die Kinder. Dieser Ansatzverändert nicht nur das Leben eines einzelnen Kindes, sondern denLebensstandard ganzer Gemeinden und Regionen", berichtet SinafikishLegesse, Selbsthilfegruppen-Koordinatorin der Kindernothilfe inÄthiopien und Somaliland.Demokratisierungsprozesse wie aktuell in Äthiopien erleichtern dieDurchsetzung von Kinderrechten. In vielen Projektländern derKindernothilfe schränken jedoch autokratische Regime dieHandlungsspielräume von Nichtregierungsorganisationen zunehmend ein."Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass Kinderrechte keineTräume bleiben", so Weidemann.Seit 60 Jahren unterstützt die Kindernothilfe als eine der größtenchristlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa mit ihren lokalenPartnerorganisationen benachteiligte Mädchen und Jungen und engagiertsich für ihre Rechte. Die Arbeit wird zu mehr als 84 Prozent durchPaten und Spender ermöglicht. Die Kindernothilfe trägt dasSpenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen(DZI) und ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft.Fotos und Charts zum Download unterwww.kindernothilfe.de/jahrespressekonferenz2018Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230, Mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell