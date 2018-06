Geschäftsbericht 2017: Hanseatic Bank erneut mit starkem Ergebnis (FOTO)

Hamburg (ots) -Bilanzgewinn von 36,2 Mio. Euro / Kreditneugeschäft wächst auf 589Mio. Euro / Wachstumsmotor erneut EigentümerDarlehen: 410 Mio. EuroNeugeschäftsvolumen / Cost-Income-Ratio von 38,6 Prozent auf 36,1Prozent gesenkt"Einfach machen" - mit dieser klaren Ansage hat die Hanseatic Bankim vergangenen Jahr nicht nur Produkte, Erscheinungsbild und innereStrukturen neu aufgestellt, sondern auch wirtschaftlich Erfolgeeingefahren. Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Bilanzgewinn von 36,2Millionen Euro verzeichnet werden. Das entspricht einem Rückgang um4,7 Millionen Euro (11,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahr, der sichjedoch auf zwei Sondereffekte zurückführen lässt, die dasGeschäftsergebnis 2016 positiv beeinflusst hatten. Bereinigt um dieseSondereffekte, stieg der Gewinn vor Ertragsteuern um kräftige 9,1Millionen Euro auf 42,7 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von27,2 Prozent. Die Konzentration auf selbsterklärende Produkte undServices, die sich ausschließlich an ihrem Nutzen für die Kundenorientieren, erweist sich damit auch beim Blick auf die Zahlen alsdie richtige Strategie für die Hamburger Privatbank.Neugeschäft übertrifft die eigenen Ziele"Besonders unser EigentümerDarlehen zeigte sich im vergangenenGeschäftsjahr erneut als entscheidender Wachstumsmotor", sagtGeschäftsführer Michel Billon, verantwortlich für die BereicheVertrieb, Marketing und IT bei der Hanseatic Bank. "Mit einemWachstum um 4,7 Prozent auf 410 Millionen Euro Neugeschäftsvolumenhaben wir hier nicht nur einen Rekord aufgestellt, sondern auchunseren eigenen ambitionierten Plan übertroffen."Weitere Kernprodukte im Geschäftsjahr 2017 waren dasKreditkartengeschäft sowie Konsumentenkredite mittels Kreditkarten.Das Neugeschäft im eigenen Kreditgeschäft ist mit einem Umsatz von589 Millionen Euro noch einmal um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahrgewachsen. Auch die zinsrelevanten Kreditkartenumsätze wiesen mit 167Millionen Euro Umsatz eine Steigerung von 8,5 Prozent aus. Durch denwachsenden E-Commerce hat sich zudem das Factoring-Neugeschäft weiterpositiv entwickelt. Es schloss mit 1.575 Millionen Euro um 5,1Prozentpunkte höher als noch 2016. Zusätzlich zur Steigerung desgesamten Neukreditgeschäfts um 4,5 Prozent auf nunmehr 2.163Millionen Euro konnte die Hanseatic Bank auch die Cost-Income-Ratiovon 38,6 Prozent im Vorjahr auf 36,1 Prozent im Geschäftsjahr 2017verbessern.Einfache digitale Lösungen mit maximalem MehrwertNeben dem Wachstum spielte im zurückliegenden Jahr noch einanderes Thema für die Hanseatic Bank eine entscheidende Rolle:Vereinfachung. Mit der neuen Marken- und Kommunikationsstrategierichtete die Privatbank ihren Fokus konsequent auf die Wünsche undBedürfnisse der Kunden. Im Kern bedeutete dies, Produkte und Serviceseinfacher zu machen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Effizienz undMehrwert zu bieten."In der stark regulierten Finanzbranche wird es zunehmendschwieriger, die Bankgeschäfte für unsere Kunden einfach zugestalten", sagt Detlef Zell, der als Geschäftsführer der HanseaticBank die Bereiche Personal, Finanzen, Risikomanagement und Complianceverantwortet. "Das stellt uns oft vor Herausforderungen, spornt unsaber auch an. Bei der Weiterentwicklung unseres Portfolioskonzentrieren wir uns immer darauf, was unsere Kunden wirklichbrauchen."Passend dazu präsentiert sich der Geschäftsbericht 2017 erstmalsim neu gestalteten Corporate Design und trägt den Titel "Einfachmachen". Auch im laufenden Geschäftsjahr geht die Hanseatic Bankdiesen Weg weiter. Um den Kunden einfache digitale Lösungen zubieten, wird weiterhin auf die Zusammenarbeit mit FinTechs gesetztsowie auf innovative Ideen aus der eigenen Belegschaft.Solution Lab und crossfunktionale TeamsUm das kreative Potenzial der mehr als 450 Mitarbeiter vollauszuschöpfen, hat die Hanseatic Bank das Solution Lab gegründet.Abseits ihres gewohnten Arbeitsumfeldes entwickeln Mitarbeiter ausverschiedenen Abteilungen hier in Miniprojekten neue Produkte undDienstleistungen rund um vereinfachtes Banking und den Ausbau dereigenen Kompetenzen.Parallel dazu wandelt die Hanseatic Bank aktuell ihreOrganisationstruktur in eine neue, agile Form um, in der sichcrossfunktionale Teams gezielt um die Bedürfnisse der Kunden kümmern.Mehr Eigenverantwortung und damit eine flexiblere Jobgestaltungstehen ganz oben auf der internen Agenda - immer mit dem Ziel, dasseffektiveres Arbeiten zum einen die Mitarbeiter motiviert und zumanderen zufriedenere Kunden schafft.Der Hanseatic Bank Geschäftsbericht 2017 steht Ihnen als PDF zumDownload zur Verfügung:https://www.hanseaticbank.de/fileadmin/docs/HB_GB_2017.pdfÜber die Hanseatic Bank GmbH & Co KGAls Privatbank mit Hauptsitz in Hamburg ist die Hanseatic Bankbundesweit tätig. Gegründet 1969 als Teilzahlungsbank, um dasumfangreiche Warenfinanzierungsgeschäft für Kunden des Otto Versandsabzuwickeln, wurde sie 1976 zur Vollbank umgewandelt. Im Jahr 2005übernahm die französische Großbank Société Générale 75 Prozent derAnteile an der Hanseatic Bank, 25 Prozent hält weiterhin die OttoGroup. Die Hanseatic Bank hat sich mit den BereichenKonsumentenkredite, Einlagen, Versicherungen und Factoring auf vierGeschäftsfelder spezialisiert. Besonders mit ihren innovativenKreditkartenprodukten ermöglicht die Hanseatic Bank ihrenHandelspartnern flexible Finanzierungsmodelle für jeden Vertriebswegund zugleich ein wirksames Mittel zur Kundenbindung.