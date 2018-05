Geschäfte bei Stahlhersteller ArcelorMittal laufen rund

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller ArcelorMittal hat in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich mehr verdient als im Vorjahr.



Dank einer steigenden Nachfrage, höheren Preisen und eines allgemein freundlichen Marktumfeldes stieg der der operative Gewinn (Ebitda) um 13 Prozent auf 2,5 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Luxemburg mitteilte. Der Nettogewinn erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Die Umsätze stiegen von 16,1 auf 19,2 Milliarden Dollar. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten. Die Erholung der Stahlmärkte habe sich 2018 fortgesetzt, erläuterte Vorstandschef Lakshmi Mittal. Die Aussichten hätten sich mit fortschreitendem Jahresverlauf verbessert./nas