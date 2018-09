Baden-Baden (ots) -Neuer Sendeplatz: Donnerstag, 20. September, nun immer ab 21 Uhrim SWR FernsehenErnährungstrends boomen. Die Versprechungen der Werbung reichendabei von Schönheit und Gesundheit bis hin zum schlanken Körper.Immer mehr Unternehmen und Szene-Gurus machen sich diesen Hypezunutze, doch nicht immer steht dabei wirklich die Gesundheit desVerbrauchers im Fokus. "odysso" hat sich auf die Spur dieserfragwürdigen Ernährungstrends gemacht und festgestellt, dass mancheHypes auf Dauer sogar schädlich sein können. Zu sehen in "odysso:Wissen im SWR. Fragwürdige Ernährungstrends" am Donnerstag, 20.September 2018, um 21 Uhr im SWR Fernsehen.Low Carb, Smoothies und "Goldene Milch": die Versprechungen derErnährungsbranche Viel Fleisch und Fett, aber kaum Kohlenhydrate. LowCarb soll die ideale Form zum Abnehmen sein. Doch stimmt daswirklich? Schützen "Smoothies" unsere Zellen? Und beugt die "GoldeneMilch", eine Mixtur aus Kurkuma und Milch, tatsächlich gegenAlzheimer und Krebs vor? Unternehmen auf der ganzen Welt preisen ihreneuesten Ernährungstipps an, doch wie viel Wahrheit steckttatsächlich in diesen Versprechungen? Das SWR Wissensmagazin "odysso"hat sich auf die Suche nach fragwürdigen Ernährungstrends gemacht unddiese einmal genauer untersucht."odysso" - das SWR Wissenschaftsmagazin mit Dennis Wilms mit neuemSendeplatz Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" wird ab dem 20.September immer schon um 21 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Esstellt Zusammenhänge her und prüft Erkenntnisse der Forschungkritisch auf ihre Auswirkungen auf Mensch, Gesellschaft und Umwelt."odysso" fragt nach, welche Hoffnungen und welche Gefahren sichhinter Entdeckungen und Entwicklungen der Wissenschaft odergesellschaftlichen Veränderungen verbergen. Durch die Sendung führtModerator Dennis Wilms, der neben "odysso" auch die Wissensformate"Planet Wissen" (SWR Fernsehen) und "[W] wie Wissen" (Das Erste)präsentiert.Sendung:"odysso: Fragwürdige Ernährungstrends" am Donnerstag,20.September, 21 Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell