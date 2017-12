Das Geschäft mit den Gaskunden / Wie Gasanbieter von der Kundentreue profitieren

Augsburg (ots) - Seit mehr als zwei Jahren sinken die Börsenpreisefür Erdgas. Die Versorger profitieren, die Verbraucher merken wenig.Denn viele Versorger geben die günstigen Börsenpreise nicht an denEndverbraucher weiter.Noch immer beziehen mehr als zwei Drittel der deutschen HaushalteGas von ihrem örtlichen Versorger. Dabei können sie mit einemAnbieterwechsel mehrere hundert Euro im Jahr sparen."Vor allem in den östlichen Bundesländern ist die Grundversorgungsehr teuer. Bei einem Gasverbrauch von 18.000 Kilowattstunden (ca.150m² Wohnung), kann man in Leipzig seine Kosten sogar um die Hälftereduzieren und bis 775 Euro einsparen, wenn man aus demGrundversorgungstarif wechselt", erklärt Energieexperte BenjaminReichenbach. Er ist Mitbegründer des Wechselhelfers cheapenergy24(www.cheapenergy24.de), u.a. bekannt aus ARD, BR, FAZ und SüddeutscheZeitung. Anders als bei selbst abgeschlossenen Tarifen, beträgt dieKündigungsfrist beim Grundversorger immer zwei Wochen und der Wechselkann schnell eingeleitet werden. "Ein Tarifvergleich lohnt sichimmer. Besonders bei einem regelmäßigen Wechsel kann man jedes JahrGeld sparen", weiß Reichenbach weiter. "Allerdings sollte man nebendem Preis auch auf die Seriosität des Anbieters achten, sonst könnenschnell Probleme auf einen zukommen."Trotz des großen Einsparpotentials ist die Trägheit der Deutschenbeim Gasanbieterwechsel nach wie vor überraschend hoch. Verglichenmit der Telekommunikations- und Versicherungsbranche zeigenVerbraucher eine erstaunliche Treue zum lokalen Anbieter.Pressekontakt:Benjamin Reichenbachcheapenergy24Schöpplerstraße 986154 AugsburgMail: b.reichenbach@cheapenergy24.deTel.: 0821-45326603Original-Content von: Cheapenergy24, übermittelt durch news aktuell