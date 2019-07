Gesamtwert der Büros von Alstria Office steigt

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Büroimmobilien von Alstria Office sind mehr wert.



Der Portfoliowert sei bis Ende Juni um 200 Millionen Euro auf 4,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag in Hamburg mit. Dazu habe eine Aufwertung einzelner Objekte aufgrund von Neuvermietungen sowie ein geändertes Portfolio beigetragen. Die Aktie gab im Mittagshandel um 0,27 Prozent nach, während der MDax mehr als ein Prozent verlor.

Alstria ist schon seit längerem dabei, sich von Büroimmobilien in schwächeren Regionen zu trennen und in attraktiveren Gegenden zuzukaufen. Das Portfolio des Anfang 2006 gegründeten Unternehmens umfasste Ende März 115 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Millionen Quadratmetern im Gesamtwert von 3,9 Milliarden Euro. Alstria will Zahlen zum ersten Halbjahr am 13. August vorlegen./mne/mis