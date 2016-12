Gesamtmetall will weg vom Achtstundentag

BERLIN (dpa-AFX) - Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall will weg vom festen Achtstundentag für Arbeitnehmer.



"Wir müssen das flexibilisieren. Der Achtstundentag kann nicht mehr so starr sein wie bisher", sagte Verbandspräsident Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte Ende November ihre Pläne zur einer Lockerung bei den Arbeitszeit-Vorschriften vorgelegt. In einer zweijährigen Probephase will sie Arbeitgebern und Gewerkschaften mehr Flexibilität gestatten. Nach Ansicht Dulgers könnte ein neues Gesetz eine tarifliche Öffnungsklausel enthalten, die eine Grenze bei der Wochenarbeitszeit vorsieht, aber längere Arbeitstage zulässt als bisher./brd/DP/zb