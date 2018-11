Berlin (ots) - Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall fordert dieAbgeordneten des Deutschen Bundestags auf, bei der morgigenAbstimmung im Parlament gegen das von der Bundesregierung vorgelegteRentenpaket zu stimmen."Dieses Rentenpaket ist eine gewaltige Umverteilung von jung zualt. Nach Berechnungen des Prognos-Instituts verursacht dasRentenpaket alleine bis 2025 Kosten in Höhe von 48 Milliarden Euro.Zwischen 2025 und 2045 schlagen die Nachwirkungen des Rentenpaketsmit weiteren 239 Milliarden Euro zu Buche. Dieses Geld müssen dieKinder und Enkelkinder aufbringen - denen durch dann unausweichlichhöhere Beiträge und noch höhere Steuern noch weniger vom Brutto übrigbleibt", so Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander."Den demographischen Wandel kann man nicht außer Kraft setzen.Sehr schnell wird kein Geld mehr übrig sein, Digitalisierung,Infrastruktur, Bildung, innere und äußere Sicherheit zu finanzieren.Von dieser sozialpolitischen Milliardenverschwendung profitiertniemand, der wirklich Hilfe nötig hat", so Zander weiter.Zander verwies zudem darauf, dass die Bundesregierung mit demGesetz die von ihr selber eingesetzte Rentenkommission leider alsbloße Schauveranstaltung diskreditiert. "Wer Experten beruft, um sichberaten zu lassen, dann aber lieber Tatsachen schafft, bevor er denRat erhält, handelt unseriös. Die Bundesregierung weiß genau, was fürein Unheil sie anrichtet. Es ist nun an den Abgeordneten, diesesUnheil zu verhindern."Pressekontakt:Martin Leutzpresse@gesamtmetall.de030-55150206Original-Content von: Arbeitgeberverband Gesamtmetall, übermittelt durch news aktuell