Gesamtmetall: SPD-Rentenkonzept ist Angriff auf Beitragszahler

BERLIN (dpa-AFX) - Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat das langfristige Rentenkonzept von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) scharf kritisiert.



"Rentenpolitik sollte einen fairen Ausgleich zwischen den Generationen schaffen und eine nachhaltige Finanzierung sicherstellen. Das Rentenkonzept von Frau Nahles erfüllt diese Voraussetzungen nicht, sondern ist ein fataler Rückfall in eine Rentenpolitik mit Angriffen auf die Beitrags- und die Steuerzahler", sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Sozialdemokratin Nahles will das Rentenniveau bis 2045 auf 46 Prozent halten. Der Beitragssatz soll in dieser Zeit nicht über 25 Prozent steigen. Der Koalitionspartner Union lehnt die Pläne ab. Dulger sagte, Nahles' Rechnung gehe angesichts von immer mehr Leistungsempfängern und immer weniger Beitragszahlern nicht auf. "Das können wir so nicht machen", fügte er hinzu.

Man dürfe "nicht immer noch mehr Beiträge von den aktiv Beschäftigten abrufen und an eine Rentnergeneration bezahlen, die die bestversorgte aller Zeiten" sei. Viel wichtiger sei es, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung anzupassen. "Wenn wir jetzt zügig das Renteneinstiegsalter 67 umsetzen, was die Bundesregierung bereits vor Jahren beschlossen hatte, dann gehen wir in die richtige Richtung", meinte Dulger.