Berlin (ots) - Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zanderkritisiert die aktuelle Debatte um den sogenannten "Spurwechsel" als"töricht". "Wir müssen sorgfältig unterscheiden zwischen Asyl, Fluchtund Fachkräftezuwanderung. Jeder Zugang hat unterschiedlicheVoraussetzungen und Anforderungen und die Bereiche sind in derFlüchtlingskrise leider vermischt worden. Aber die Hoffnung, dass imZuge der Flüchtlingskrise auch dringend benötigte Fachkräfte nachDeutschland gekommen wären, hat sich bei der sorgfältigen Analyse alsweitestgehend falsch erwiesen. Es macht keinen Sinn, den Fehler von2015 zu wiederholen.""Unbestritten ist, dass Deutschland ein modernesFachkräftezuwanderungsgesetz braucht", so Zander weiter. Wenn das inKraft sei, könne man über Lösungen für diejenigen diskutieren, dieauf dem Arbeitsmarkt bereits heimisch geworden sind. "An Einzelfällenaufgehängt die 'Spurwechsel'-Debatte loszutreten, ehe das am Bedarfdes Arbeitsmarktes orientierte Zuwanderungsgesetz etabliert ist, istjedoch töricht. Es vermischt fahrlässig erneut die Themen Asyl,Flucht und Fachkräftezuwanderung miteinander, was die Akzeptanz einesZuwanderungsgesetzes in Politik und Öffentlichkeit extrem erschwert,wenn nicht gar unmöglich macht. Wer die 'Spurwechsel'-Debatte führt,muss sich bewusst sein, dass er damit faktisch dasFachkräftezuwanderungsgesetz sabotiert."

Original-Content von: Arbeitgeberverband Gesamtmetall, übermittelt durch news aktuell