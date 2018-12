Gesamtgewinnsumme im Millionenbereich / Lotto-System-Anteilschein räumt ab / 50 Gewinner auf einem Voll-Systemschein 014 (FOTO)

Münster (ots) -Das nennt man einen "Voll-Treffer": Ein System-Anteil-Schein XXLaus Nordrhein-Westfalen trifft die Gewinnklasse 2 bei LOTTO 6aus49und erzielt eine Gesamtgewinnsumme von über 1 Million Euro.91 Anteile mit 50 SpielaufträgenBei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am 15. Dezember 2018 hat einSystem-Anteil-Schein in Nordrhein-Westfalen kräftig abgeräumt. DerHauptgewinn wurde in der Gewinnklasse 2 erzielt, was bereits einerGewinnsumme von 823.826,30 Euro entspricht. Durch weitere Gewinne inden Gewinnklassen 4, 6 und 8 summiert sich die Gesamtgewinnsumme desSystemscheins auf 1.088.511,90 Euro. Der WestLottoSystem-Anteil-Schein enthält 91 Anteile im Wert von jeweils 33 Euro,die sich in diesem Fall auf insgesamt 50 unterschiedlicheSpielaufträge verteilen, da ein Spielauftrag 1 bis 5 Anteileenthalten kann.Anteilige GewinneIm Vergleich zu einem Lotto-Normalschein, den ein Spielteilnehmeralleine tippt und somit auch den möglichen Gewinn aus denLotto-Spielreihen für sich alleine einstreicht, kann derSpielteilnehmer bei einem System-Anteilschein in einer Spielreihe mitmehr als den üblichen Gewinnzahlen spielen. Damit steigt natürlichdie Chance auf einen Treffer bei der Lottoziehung. Allerdings gewinntder einzelne Spielteilnehmer auch nur in Höhe der Anzahl der Anteileam Gesamtschein. Im Fall des Systemscheins 014 werden an Stelle dersonst üblichen 6 insgesamt 14 im Tippfeld der 49 möglichen Zahlengespielt.Verteilung der GewinneDie Gesamtgewinnsumme von 1.088.511,90 Euro ergibt sich ausfolgender Gewinnverteilung:Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 823.826,30 Euro = 823.826,30 EuroGewinnsummeGewinnklasse 4 (5 Richtige): 48 x 4.628,20 Euro = 222.153,60 EuroGewinnsummeGewinnklasse 6 (4 Richtige): 420 x 65,00 Euro = 27.300,00 EuroGewinnsummeGewinnklasse 8 (2 Richtige): 1.120 x 13,60 Euro = 15.232,00 EuroGewinnsummeDie Verteilung der 91 Anteile auf die insgesamt 50 Spielaufträgeergibt sich wie folgt:- 34 Spielteilnehmer mit 1 Anteil = 11.961,67 Euro pro Gewinner- 5 Spielteilnehmer mit 2 Anteilen = 23.923,34 Euro pro Gewinner- 4 Spielteilnehmer mit 3 Anteilen = 35.885,01 Euro pro Gewinner- 7 Spielteilnehmer mit 5 Anteilen = 59.808,35 Euro pro GewinnerWir gratulieren allen Gewinnern.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell