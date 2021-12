Gesamte Skiregion Dachstein West hat geöffnet!

Dachstein West (ots) -Silvester auf der Piste28.12.2021. Für die kommenden Tage rund um Silvester warten in der Skiregion Dachstein West perfekt präparierte Pisten mit Traumbedingungen. Sämtliche Bahnen und Lifte des Skigebiets sind geöffnet und bieten mit einer familiären Atmosphäre und der hochalpinen Kulisse des Dachsteins ein einzigartiges Skierlebnis für die ganze Familie. „Nutzen Sie die Gelegenheit und verbringen Sie ein paar Tage in der herrlichen Natur rund um den Dachstein! Selbst für die geschäftigen Tage rund um Silvester garantieren wir genügend Platz und hervorragende Pistenverhältnisse für all unsere Gäste!“, sind sich die beiden Geschäftsführer der Skiregion Dachstein West, Rupert Schiefer und Georg Quehenberger, einig.Nicht weit von Salzburg gelegen, ist mit einem umfangreichen Angebot an Skipisten, Kinderländern und Gaudipisten für jede Generation das passende dabei. Besondere Highlights sind die 44-kilometerlange Skigenussrunde „panoronda“ mit Blick auf den Dachstein-Gletscher, die neue Atomic Backland-Tourengehstrecke mit dem Atomic Touring Experience Center in Rußbach sowie der Schneeschuh-Trail auf der Zwieselalm. Für Familien gibt es darüber hinaus einige günstige Aktionen.Ab sofort können Skitickets auch online einfach, schnell und bequem von zu Hause aus gekauft werden, wodurch langes Anstehen an der Kassa vermieden wird. Die Tickets können danach entweder online aufgeladen oder per QR-Code am Skiticket-Automat bei den Talstationen abgeholt werden. Auch die Unterkünfte in der Region zeichnen ein sehr abwechslungsreiches Bild, von der Ferienwohnung bis hin zum 5-Sterne-Kinderhotel. Die passende Unterkunft kann auf www.dachstein.at gebucht werden.Fotos zum Skigebiet finden Sie hier (https://www.ots.at/redirect/dachsteinwest)Pressekontakt:Mag. Daniela StrasserREICHLUNDPARTNER PR+43 664 8284 083daniela.strasser@reichlundpartner.comOriginal-Content von: Reichl und Partner PR, übermittelt durch news aktuell