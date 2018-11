Krombach (ots) -Große Feierstunde in der Krombacher Brauerei bei Siegen: TomGröschel und Gesa Felicitas Krause sind am Samstag im Rahmen einerfeierlichen Gala als Deutschlands "Profi-Läufer des Jahres" 2018ausgezeichnet worden. Zur "Hobbyläuferin des Jahres" wurde BrittaSeiler von der laufen.de-Community gewählt. Weitere Preise gingen andie Sieger des diesjährigen DLV-Nachwuchsläufer-Cups. Über 5000Stimmen wurden bei der Wahl abgegeben. Die mehr als 200 geladenenGäste waren begeistert von der Gala, bei der mit5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann undZehnkampf-Silbermedaillengewinner Frank Busemann auch zwei derpopulärsten Leichtathleten der vergangenen Jahrzehnte auftraten. Vorder Feier stand ein gemeinsamer Lauf durchs hügelige und herbstlicheSiegerland auf dem Programm.Gesa Felicitas Krause (Silvesterlauf Trier) und Tom Gröschel (TCFiko Rostock) sind Deutschlands "Läufer des Jahres" 2018 in derKategorie Profis. Die zweimalige Europameisterin über 3000 MeterHindernis und der Deutsche Marathonmeister gewannen die Wahl, dielaufen.de und der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zum siebtenMal veranstaltet haben. Für Gesa Krause war es bereits der vierteSieg in Folge bei der Publikumswahl, während Tom Gröschel zum erstenMal ausgezeichnet wurde. Bei den Hobbyläuferinnen und -läufern gingder Preis an Britta Seiler aus Berlin.Die Preise wurden nach einem gemeinsamen Lauf durch die hügeligenSiegerländer Wälder am Samstagabend im Rahmen einer feierlichen Galain den Räumen der Krombacher Brauerei bei Siegen übergeben. FürBegeisterung bei den über 200 geladenen Gästen sorgte5000-Meter-Olympiasieger Dieter Baumann, der mittlerweile alsKabarettist erfolgreich ist und sein neuestes Programm bei der Galaaufführte. Er wurde mit minutenlangem Applaus und "Standing Ovations"gefeiert.Gesa Felicitas Krause überzeugte die laufen.de-User vor allem mitihrem Auftritt bei den Leichtathletik-Europameisterschaften inBerlin. Die Titelverteidigerin zeigte dort ein tolles Rennen und zogam letzten Wassergraben einen Schlussspurt an, dem keine ihrerKonkurrentinnen folgen konnte. In 9:19,80 Minuten gewann sie ihrenzweiten EM-Titel. Dabei war ihr Saisonstart etwas holprig verlaufen.Trotz zunächst ausbleibender Top-Zeiten hatte die 26-Jährige ihr ZielEM-Titel aber nie aus den Augen verloren."Es bedeutet mir eine Menge,dass ich hier zum vierten Mal das Rennen gemacht habe. Ich bin stolz,das Jahre noch gewendet zu haben, nachdem die Saison holprig begonnenhat." Sie war bereits 2015 und 2016 nach WM-Bronze und ihrem EM-Siegvon Amsterdam sowie im vergangenen Jahr, als sie bei der WMunverschuldet gestürzt war, danach aber das Rennen trotzdemkämpferisch zu Ende gelaufen hatte, zur "Läuferin des Jahres" gewähltworden.Hinter der Triererin, die 33 Prozent der Stimmen auf sich vereinenkonnte, landeten die beiden Nachwuchshoffnungen Alina Reh (SSV Ulm1846; 24 Prozent) und Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04Leverkusen; 14 Prozent) auf den Plätzen zwei und drei. Alina Rehblieben nach einem Bänderriss im Dezember 2017 und einemErmüdungsbruch im April 2018 nur wenige Wochen Vorbereitungszeit fürdie EM - doch die genügten. Bei knapp unter 40 Grad im BerlinerOlympiastadion lief die erst 21-Jährige in 32:28,48 Minuten auf einenstarken vierten Platz. Und zum Ende der Saison trumpfte sie mit zweideutschen U23-Rekorden noch einmal richtig auf: In Köln verbessertesie den Rekord im Halbmarathon um fast zwei Minuten auf 69:31Minuten. Eine Woche später lief sie in Berlin die 10 Kilometer in31:23 Minuten.Konstanze Klosterhalfen sorgte gleich zu Beginn des Jahres füreinen Paukenschlag: Bei den Deutschen Hallenmeisterschaftenverbesserte die 21-Jährige den 30 Jahre alten deutschen3000-Meter-Rekord im Alleingang um 5,78 Sekunden auf 8:36,01 Minuten.Nach Verletzungssorgen kam sie im Sommer erst spät in Form, zeigtedann bei der EM mit einem vierten Platz über 5000 Meter (15:03,73min) aber ein Klasse-Ergebnis.Bei den Männern setzte sich der Deutsche Marathonmeister TomGröschel mit 36 Prozent der Stimmen deutlich gegen den10.000-Meter-Europacup-Sieger Richard Ringer (VfB LC Friedrichshafen;18,3 Prozent) und Vorjahressieger Arne Gabius (TherapieRehaBottwartal; 17,8 Prozent) durch. Tom Gröschel gab beimDüsseldorf-Marathon sein Debüt auf den 42,195 Kilometern und sichertesich in 2:15:20 Stunden gleich den Titel des Deutschen Meisters. Beiden Europameisterschaften in Berlin lief der 27-Jährige trotz hoherTemperaturen in 2:15:48 Stunden nah an diese Zeit heran und wurde alsbester Deutscher Elfter.Richard Ringer lief beim 10.000-Meter-Europacup in 27:36,52Minuten nicht nur eine neue Bestleistung und auf Platz vier derewigen deutschen Bestenliste. Der 29-Jährige gewann den Wettbewerbdamit auch als erst dritter Deutscher und zählte zu den Favoriten beiden Europameisterschaften. Dort erwischte er allerdings keinen gutenTag und stieg mit Muskelproblemen vorzeitig aus.Arne Gabius ist 2018 zum vierten Mal seit 2014 der schnellstedeutsche Marathonläufer. Und dabei hatte der 37-Jährige im Frühjahrnoch Pech. Bei Dauerregen, Wind und Temperaturen um sechs Grad mussteer - wie viele andere Topläufer - beim Boston-Marathon mitWadenproblemen aufgeben. Im Herbst zeigte er in Frankfurt aber wiedereinmal sein Können und sammelte bei starkem Wind Läufer um Läuferein, um in 2:11:45 Stunden als bester Europäer auf Rang neun zulaufen.Zur "Hobbyläuferin des Jahres" wurde Britta Seiler aus Berlingewählt. Sie erhielt 42 Prozent der auf laufen.de abgegebenenStimmen. Die Wahl stand in diesem Jahr unter dem Motto: So hat Laufenmein Leben verbessert. Seiler ist an der seltenen Autoimmunkrankheitsystemische Sklerose erkrankt, eine Krankheit, bei der sich dasBindegewebe im Körper so stark verhärtet, dass es dieFunktionsfähigkeit der Organe immer mehr einschränkt. Die Laudationhielt Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann. Dank regelmäßigen Laufens kommtdie 41-Jährige mittlerweile ohne Medikamente aus, musste imvergangenen Jahr nur einmal im Krankenhaus behandelt werden und hatihr Lungenvolumen vergrößert. "Ich laufe, weil ich mich dabei gesundfühle. Und so ist es auch heute. Ich fühle mich toll."Auf die Plätze zwei und drei kamen bei den Hobbyläufern RicardaDrobig (Lübeck; 30 Prozent) und Markus Bock (Hildesheim; 28 Prozent).Drobig hat nach zwei Hüft-Operationen das Laufen neu und liebengelernt. Der Sport hat außerdem einen positiven Einfluss auf ihreHerzerkrankung. Bock leidet seit über 20 Jahren an wiederkehrendenschweren Depressionen. Laufen hilft ihm bei der Bewältigung seinerDepressionen. Frank Busemann betonte, dass alle drei echte Vorbildersind: "Es geht darum, dass wir uns bewegen. Wer das macht, ist ganzweit vorn. Und dafür stehen alle drei Kandidaten exemplarisch."Neben den "Läufern des Jahres" wurden in Krombach auch die Siegerim Deutschen Nachwuchsläufer-Cup 2018 geehrt. Die Serienwertung vonZehn-Kilometer-Straßenläufen steht unter der Schirmherrschaft des DLVund wird mit freundlicher Unterstützung von German Road Races (GRR)ausgetragen. Für die Wertung wurden die zwei besten im Rahmen vonausgewählten Straßenläufen erzielten Zeiten über 10 Kilometeraddiert. Zum Cup zählten dieses Jahr der Dresdner Citylauf, derPaderborner Osterlauf, der Würzburger Residenzlauf, der StadtwerkeKö-Lauf in Düsseldorf, die Deutschen Meisterschaften über zehnKilometer in Bremen und die Great 10K in Berlin.Bei der männlichen U23 setzte sich Jens Mergenthaler (SVWinnenden; 1:00:02 h) durch. Er trat die Nachfolge vomVorjahressieger und diesjährigen EM-Teilnehmer Amanal Petros (SVBrackwede) an. Den Weg zum Sieg hatte er schon im März in Paderbornmit seiner ersten Zeit unter 30 Minuten (29:53 min) eingeschlagen.Eine Klasse für sich war in der U23 Alina Reh mit 1:03:46 Stunden.Lisa Oed (SSC Hanau-Rodenbach; 1:10:10 h) stellte in der weiblichenU20 ihre Vielseitigkeit auch auf der Straße unter Beweis: Die19-Jährige ist U20-Europameisterin über 3000 Meter Hindernis,U20-Vize-Weltmeisterin im Berglauf - und nun auch U20-Siegerin imDeutschen Nachwuchsläufer-Cup. Bei der männlichen U20 sorgte JuliusHild (1:05:02 h) für den zweiten Erfolg der Läufer vom SSCHanau-Rodenbach um Coach Sascha Arndt.In der weiblichen U18 konnte sich zum zweiten Mal in Folge SophieKretschmer (LAC Aschersleben) durchsetzen. 2017 war sie in der Summevon zwei Rennen bei einer Zeit von 1:17:41 Stunden angelangt, 2018steigerte sie sich auf 1:14:18 Stunden. Das i-Tüpfelchen: diepersönliche Bestzeit von 36:46 Minuten bei den "Great 10k" in Berlin.In der männlichen U18 nutzte Tom Förster (LG Vogtland; 1:07:17 h)seine Chance. Er brachte gleich drei Rennen ein und war in allendreien schneller als die Konkurrenten in der Cup-Wertung - besondersin Berlin (33:17 min).Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGHagener Straße 261, 57223 KreuztalAbteilung Unternehmenskommunikationc/o Peter LemmTel.: 02732-880-813, Fax: 02732-880-11-813,E-Mail: presse@krombacher.deOriginal-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell