Gerüchteküche um Generali brodelt: Angeblich erwägt Bank Intesa ein Angebot

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

MAILAND (dpa-AFX) - Um den italienischen Versicherer Generali ranken sich neue Übernahmegerüchte.



Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtete am Dienstag, die Bank Intesa Sanpaolo erwäge ein Übernahmeangebot für Generali. Die Aktien des Versicherers trieb das in die Höhe. Nach einem Kurssprung von mehr als elf Prozent wurden sie kurz automatisch vom Handel ausgesetzt. Zuletzt lagen die Papiere mit gut neun Prozent im Plus.

Bereits am Vortag hatte es Bewegung an den Märkten gegeben. Generali hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg seinerseits eine Beteiligung von gut 3 Prozent an Intesa erworben, um sich die Bank vom Leib zu halten. Nach italienischem Recht, könnte Intesa dann keine größere Beteiligung mehr aufbauen, es sei denn die Bank legt gleich ein komplettes Übernahmeangebot vor.