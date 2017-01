Der Gerüchtebrei brodelt bei der Deutschen Lufthansa!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Liebe Leser,

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zur Lufthansa bei den Anlegern ein. Denn hier wird wild spekuliert. Über eine Übernahmen von Air Berlin genauso wie über einen Zusammenschluss mit Etihad. Was wird die Aktionäre hier erwarten?

Leichter Rückgang bei der Aktie! Nachdem der Konzern für 2017 deutlich steigende Kerosinkosten in Aussicht gestellt hatte und die Analysteneinschätzungen der US-Investmentbank Goldman Sachs und der DZ Bank eher unschmeichelhaft ausgefallen waren, musste die Aktie etwas leiden. Doch nun konnte sie sich, wohl dank der diversen Spekulationen, wieder etwas erholen.

Zusammenschluss mit Etihad? Im italienischen Tagesblatt Il Messagero hieß es, dass der Kranich-Konzern mit dem Air-Berlin-Großaktionär Etihad über eine Fusion verhandle und es schon seit mehreren Wochen entsprechende Gespräche gebe.

Die Möglichkeiten! Es hieß, dass sowohl die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung ausgelotet werde, mit der Etihad 30 bis 40 Prozent der Anteile an der Lufthansa übernehmen könnte und auch eine Komplettübernahme Teil der Überlegungen sei. Alles reine Spekulation, sagte allerdings eine Lufthansa-Sprecherin und auch Etihad hüllt sich in Schweigen.

Komplettübernahme von Air Berlin? Nachdem ja bereits 38 Maschinen des einstigen Rivalen Air Berlin durch die Lufthansa gemietet werden, wurden auch Spekulationen über eine Totalübernahme laut. Bisher hat die Lufthansa dies aber dementiert.

Was ist von der Lufthansa ob dieser Spekulationen zu erwarten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse