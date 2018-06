Gerüchte um Dialog Semiconductor nach Apple-Dilemma: Bringt das die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

War waren das für turbulente Wochen rund um Dialog Semiconductor (WKN: 927200). Zunächst ließen mehrfach Gerüchte rund um den Fortgang von Hauptkunde Apple die Aktie mehrmals massiv einbrechen. Nun gibt es traurige Gewissheit: Dialog Semiconductor dürfte Apple (WKN: 865985) wohl zumindest teilweise verlieren. Auch das, natürlich, ein (Kurs-)Schock.

Doch nun gibt es vermeintlich verheißungsvolle, neue Gerüchte, die die Dialog Semiconductor-Aktie zumindest zeitweise wieder aufleben ließ. Schauen wir mal, was da dran sein könnte:

Fusion steht im Raum!

In den letzten Tagen trudelten Meldungen ein, wonach Dialog Semiconductor in Gesprächen über eine Fusion mit dem US-Unternehmen Synaptics (WKN: 529873) sei. Synaptics ist ein Unternehmen, das vornehmlich als Hersteller von Touchscreen-Bildschirmen bekannt ist.

Beide Unternehmen hätten in etwa die gleiche Marktkapitalisierung und durch eine Fusion könnte die Produktpalette des dann entstehenden Unternehmens breiter werden. Das wäre unter Umständen für so manchen Smartphonehersteller ein interessanter Mix, so die Theorie.

Der Foolishe Blickwinkel

Zunächst machen derartige Überlegungen natürlich Sinn. Dialog dürfte mit Apple über kurz oder lang einen exorbitant wichtigen Umsatzbringer verlieren. Umso verständlicher ist es daher, dass man sich nach Alternativen und anderweitigen, kompensatorischen Lösungen umschaut. Sich mit einer Größe im Bildschirmbereich zusammenzutun, wirkt aus Sicht des angebotenen Leistungsspektrums da natürlich zunächst attraktiv.

Nichtsdestoweniger sollten sich alle Investoren fragen, aus welchen Motiven eine mögliche Fusion angestrebt werden könnte. Denn auch Synaptics hatte in der letzten Zeit mit operativen Problemen, allen voran bei der Profitabilität zu kämpfen.

Sofern man also sinnvolle Synergien in einem noch hypothetischen Zusammenschluss erkennen kann, könnte eine Zusammenführung des Geschäfts ein guter Schritt sein. Sollte die Fusion jedoch den Anschein eines Versuchs der verzweifelten Flucht nach vorne haben, bestünde Grund zu grundlegender Skepsis.

