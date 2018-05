Gerüchte über mögliches Interesse an MCI-Studium

Innsbruck (ots) - Über Printmedien und Social Media verbreitetsich derzeit die Nachricht, der "Skandalrapper Kollegah" würde sichfür ein Studium am MCI interessieren (z.B. [hier](https://www.ots.at/redirect/derstandard14) )Hierzu hält das MCI in einer Aussendung öffentlich fest:* Das MCI freut sich über das große Interesse aus der ganzen Weltnach seinen hochwertigen Studiengängen, Weiterbildungen,Forschungsleistungen und sonstigen akademischen Angeboten.* Das MCI verfügt über keine flächige keine Kenntnis darüber, obbzw. wer sich für ausgewählte Angebote oder Leistungen interessiertbzw. interessieren könnte.* Aus datenschutzrechtlichen Überlegungen und zur Wahrung vonPersönlichkeitsrechten tätigt das MCI grundsätzlich keine Aussagen zuindividuellen Studienleistungen, möglichen Interessenslagen odersonstigen, die Individualsphäre von Studierenden, Stakeholdern odersonstigen möglichen Anspruchsgruppen berührenden Informationen.* In aller Klarheit wird festgehalten, dass sich das MCI vondiskriminierenden, rassistischen oder die Menschenwürde in sonstigerWeise beeinträchtigenden Haltungen ausdrücklich distanziert.Derartige Haltungen oder Aussagen werden vom MCI und seinenakademischen Partnern auf das Schärfste verurteilt und haben keinenPlatz an der Unternehmerischen Hochschule®.Rückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell