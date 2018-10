Gerüchte über Rückkehr von Friedrich Merz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Vorsitzende der CDU-Bundestagsfraktion und heutige Wirtschaftsanwalt Friedrich Merz hat in Brüssel Gespräche mit hochrangigen Vertretern aus den EU-Institutionen geführt. Das berichtet die "Welt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf informierte Teilnehmerkreise. Merz traf sich demnach angeblich zu Gesprächen mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier und mit etwa 15 deutschen EU-Spitzenbeamten, die der CDU/CSU nahestehen oder angehören.

In Teilnehmerkreisen hieß es: "Das war ein Testlauf. Merz wollte erfahren, was man in der EU über die Bundesregierung und Kanzlerin Merkel denkt." Hintergrund: In Berlin gibt es immer wieder Gerüchte, dass Merz über eine Rückkehr in die Politik nachdenkt und gegebenenfalls ein Spitzenamt in der CDU oder in der Bundesregierung übernehmen könnte.

Foto: über dts Nachrichtenagentur