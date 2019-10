Gert Scobel goes YouTube (FOTO)

Mainz (ots) -Der 3sat-Moderator Gert Scobel präsentiert von 17. Oktober 2019 anjeden Donnerstag ein neues Video zu einem Thema aus Wissenschaft,Philosophie, Ethik, Kultur und Gesellschaft.Wie können wir besser leben? Und was wäre wirklich "besser"? SindE-Autos die Rettung für die Mobilitätswende? Was ist Glück - und wiekann man es fördern, gesellschaftlich oder persönlich? Und was habenRené Descartes und der Film "Matrix" miteinander zu tun? Mit diesenund ähnlichen Fragen, die den Alltag ebenso betreffen wieWissenschaft und Philosophie, beschäftigt sich Gert Scobel in seinemYouTube-Kanal, der am Donnerstag, 17. Oktober 2019, unterhttps://www.youtube.com/scobel an den Start geht. "Gert Scobel istschon im analogen 3sat-Programm unsere Instanz in SachenOrientierung, Einordnung und Erklärung. Da ist es nur logisch, diesesTalent digital auszubauen", so Natalie Müller-Elmau,3sat-Koordinatorin.Die Videos sind 5 bis 15 Minuten lang und erscheinen immerdonnerstags zu einem spannenden Thema aus Wissenschaft, Philosophie,Ethik, Kultur und Gesellschaft. Inhaltlich ist der neue Kanal ähnlichinterdisziplinär ausgerichtet wie der wöchentliche Wissenstalk"scobel" in 3sat (donnerstags, 21.00 Uhr), bietet aber eine stärkerphilosophisch ausgerichtete Perspektive. Der Grimme-Preisträger,3sat-Moderator und Autor verbindet Fakten mit Fragen nach denGrundlagen unserer Existenz und sucht Antworten auf die drängendenFragen unserer Zeit."Wir leben in einer Zeit massiver Umbrüche undTransformationsprozesse", so Gert Scobel. "Die wollen wir kritischbegleiten ohne so zu tun, als ständen wir nur draußen und würdenzuschauen, was die anderen so machen. Wir sind ja selbst Teil dieserProzesse und gestalten sie mit."Den Kern des Kanals bilden philosophische und ethische Grundfragenunserer Gesellschaft ebenso wie neue naturwissenschaftlicheErkenntnisse und die Frage, welche Bedeutung sie für unser Lebenhaben. Fragestellungen, die dicht an der Lebenswirklichkeit sind,werden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und mit Hilfewissenschaftlich fundierter Fakten eingeordnet.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deWeitere Informationen und ein Kurzinterview mit Gert Scobel:https://kurz.zdf.de/JPh/Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/scobelGert Scobel auf YouTube: https://youtube.com/scobel3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell