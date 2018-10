Gerry Weber schöpft Hoffnung nach Sanierungsgutachten - Umbau geht weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

HALLE (dpa-AFX) - Der kriselnde Modekonzern Gerry Weber sieht Licht am Ende des Tunnels.



Das vom Unternehmen in Auftrag gegebene Gutachten zur Überprüfung der Sanierungsfähigkeit des Konzerns und zur Unterstützung des derzeit laufenden Transformationsprozesses komme zu einer guten Prognose, teilte Gerry Weber am Donnerstag mit. Das Kerngeschäftsmodell sei trag- und zukunftsfähig. Gegenwärtig befinde sich die Gruppe in Gesprächen mit Finanzierungspartnern, um die Finanzierung des Konzerns zu sichern und auf ein nachhaltig tragfähiges Fundament zu stellen.

Derweil wird der Sanierungskurs verschärft - mit Folgen für die Belegschaft. "Den dramatischen Veränderungen in unseren Märkten und den sich stark

veränderten Kaufverhalten unserer Kundinnen werden wir aber Rechnung tragen müssen", sagte der scheidende Vorstandschef Ralf Weber. "Das wird unweigerlich zu tiefen Einschnitten sowohl auf der Personalseite des Unternehmens als auch in seiner Struktur führen."

Die zuletzt stark unter Druck geratene Aktie schoss daraufhin vorbörslich um 10 Prozent in die Höhe.