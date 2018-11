Gerry Weber kündigt Ladenschließungen und Stellenabbau an

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Frankfurt/Main (ots) - Der neue Chef des angeschlagenenDamenmodeherstellers Gerry Weber, Johannes Ehling, stellt seinUnternehmen auf harte Zeiten ein: "Wir müssen mit weniger Umsatz mehrGewinn machen. Und mit weniger Mitarbeitern mehr arbeiten", sagteEhling dem Fachmagazin TextilWirtschaft. Es werde einen"signifikanten Stellenabbau" geben. Konkrete Zahlen möchte Ehling -seit 1. November Nachfolger von Ralf Weber Chef in Halle/Westfalen -jedoch nicht nennen.Der Konzern verbucht seit Jahren Umsatzrückgänge und schreibtinzwischen rote Zahlen. Vor allem die Hauptmarke Gerry Weber, dierund zwei Drittel zum Konzernumsatz beiträgt, gilt als nicht mehrmodern genug. Die Kundinnen kaufen stattdessen Marken mit jüngeremImage.Im November hätte das börsennotierte Unternehmen Anleiheschuldenin Höhe von 31 Mio. Euro zurückzahlen müssen, war dazu finanziellaber nicht in der Lage. Nur ein von den Gläubigern gewährterZahlungsaufschub bis Ende Januar2019 rettete Gerry Weber, dessenFührung bereits seit dem Sommer an einem weiteren Sanierungskonzeptarbeite. "Wenn wir Mitte August das neue Konzept noch nicht gehabthätten, wäre es schwer geworden", räumte Ehling in derTextilWirtschaft ein."Das Weihnachtsgeschäft lief schlecht, dann kam der lange, heißeSommer", sagte der Firmenchef zu den Gründen der Verschärfung derKrise. Zudem hätten Handelspartner sehr viel Ware, die sie nichtverkaufen konnten, zu Gerry Weber zurückgeschickt.Jetzt soll nicht nur am Personal gespart werden, man werde auch"etliche eigene unprofitable Läden schließen". Viele Stores seien zugroß. Auch die eine oder andere Filiale der Tochter Hallhuber könnees treffen.Zudem sollen Lagerkapazitäten und damit Kosten im "signifikantenMillionenbereich" abgebaut werden, indem etwa für Auslandsmärkteweniger Variationen von Produkten vorgehalten werden. Die HauptmarkeGerry Weber soll laut Ehling stärker an den Wünschen der Kundinnenausgerichtet werden: "Wir müssen mehr Reduziertheit und italienischeLässigkeit mit hoher Qualität hinkriegen", so Ehling. DieKollektionen müssten "weniger überladen" wirken. Ziel sei es, eine"Premium-Anmutung anzubieten, wie es Marken wie Massimo Duttiumsetzen." Im Januar sollen die ersten Veränderungen in den Lädensichtbar sein.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell