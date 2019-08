Gerry Weber: Weit unter Wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

„Ich bin froh, dass wir den Mut hatten, es in dieser Größe zu machen“, sagte Firmen-Gründer Gerhard Weber, als er vor viereinhalb Jahren das neue Logistikzentrum des Modekonzerns in der Stadt Halle einweihte. Im Gewerbegebiet Ravenna-Park unmittelbar an einer Autobahn gelegen, sollte der gigantische Komplex einen Output von bis zu 37 Mio. Teilen pro Jahr erbringen.

Konzern muss weit unter Wert verkaufen

90 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung