Gerry Weber: Jetzt winken günstige Einstiegsmöglichkeiten!

Kepler Chevreux senkt den Daumen bei Gerry Weber, stuft die Aktie von „hold“ auf „reduce“ herab und reduziert das Kursziel auf 8,90 Euro. Das Profil von Chancen und Risiken bei dem Modeunternehmen wäre unattraktiv, befindet der Analyst Jürgen Kolb und die Umsätze im November und Dezember im deutschen Mode- und Einzelhandel waren ihm allgemein ebenfalls zu schwach, weshalb er Gerry Weber kraft einer geringen Markenstärke ebenfalls kein gutes Zeugnis ausstellen wollte. Diese äußerst faktenstarke, detailreiche und individuell ausgearbeitete Analyse schickt den Kurs aktuell in die Tiefe. Und bietet potentiellen Anlegern die Möglichkeit, günstig einzusteigen.

Drei wichtige Kennmarken sind zu beachten

Wenn Sie in die Aktie investiert sind oder in den nächsten Wochen ein Investment planen, beachten Sie biete folgende drei wichtigen Kennmarken:

7,89 Euro. Das 52 Wochen Tief, welches nach der Abstufung durchaus wieder erreicht werden kann. Findet hier eine Bodenbildung statt, kann der Wert sehr günstig eingekauft werden. Bei einem Fall unter diese Marke wäre ein Abwarten die bessere Alternative.

9,57 Euro. Hier befand sich bisher eine Unterstützung, die nach dem heutigen Fall als Widerstand angesehen werden muss. Wird diese Kennmarke nach einer Erholung dynamisch überschritten, winken wieder bullische Zeiten.

10,55 Euro. Wird auch diese Hürde überschritten, ist ein klarer Trend nach oben sichtbar und hier ist dann wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, günstig einzusteigen.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.