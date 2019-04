Gerry Weber: Jetzt kann es schnell gehen – Hoffnung ist zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Die Hoffnung ist zurück: Massive Anschlusskäufe an die News vom Freitag katapultieren die Gerry Weber-Aktien (WKN: 330410) am Montag in der Spitze +40,27% nach oben auf bis zu 0,559 Euro (Xetra). Damit steht seit dem 27. März ein glatter Verdoppler.

Gerry Weber gab am Freitag Details zum neuvereinbarten Tarifvertrag sowie Sozialplan bekannt (wir berichteten). Dabei teilte das Modeunternehmen mit, dass die Finanzierung „bis in 2020 hinein“ sichergestellt sei. Zudem sprach der Vorstand davon, dass man im Einzelhandel bereits „Rückenwind“ verspüre. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Neupositionierung würden diesen weiter verstärken – der perfekte Nährboden für kurzfristige, spekulative Gewinne!

Mutige Spekulanten wurden belohnt

Auffällig: Das Handelsvolumen ist heute das erste Mal seit Längerem deutlich erhöht. Hier scheinen sich Marktteilnehmer mit tiefen Geldbörsen zu positionieren.

Ob mutige Spekulanten trotz der geringen Marktkapitalisierung von nur 25 Millionen Euro weiter mit Kursgewinnen belohnt werden, ist für uns nicht absehbar. Aufgrund der ungebremsten Kauflaune scheint weiteres Upside möglich!