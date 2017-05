Gerry Weber International: Gelingt der große Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Lieber Leser,

heute früh zählte die Aktie der Gerry Weber International AG zu den größeren Gewinnern im SDAX. Dies ist auffällig, denn hier führte sie zuletzt häufiger mal die Gewinnerliste an. Allerdings ist die Aktie zuvor auch brutal abgestürzt und hat in den letzten Tagen auch den kurzfristigen Kursanstieg ein wenig auskonsolidiert, so dass sich Anleger zurecht die Frage stellen, wie es hier wohl weitergehen mag?

Gewinnwarnungen lassen an Geschäftsmodell zweifeln

Noch bis ins Jahr 2015 notierte die Aktie über 30 Euro, ja im Jahr 2014 wurden im bisherigen Allzeithoch sogar fast 40 Euro für den Titel bezahlt. Gerry Weber galt an der Börse einfach als Erfolgsstory. Dann aber kam es zu gleich mehreren Gewinnwarnungen, die in der Spitze in einer Viertelung des Aktienkurses mündeten. Dabei war der Schuldige für die Misere schnell ausgemacht, denn erst kurz zuvor hatte Gründer-Sohn Ralf Weber die Führung des Konzerns als neuer CEO übernommen.

Allerdings folgten die Gewinnwarnungen so kurz nach seinem Amtsantritt, dass man ihn kaum als Hauptschuldigen ausmachen kann. Vielmehr wurden bereits zuvor einige weniger gute geschäftliche Entscheidungen getroffen. Weber junior hatte nun also die Aufgabe, diese Leichen aus dem Keller zu holen, was er auch tat. Prinzipiell ging er dabei rigoros vor, allerdings gelangten die Informationen eher scheibchenweise an die Öffentlichkeit. Letztlich führte das zu einem herben Vertrauensverlust der Anleger, die sogar in grundsätzlichen Zweifeln am Geschäftsmodell mündeten.

Fazit: Back to the roots! So kann man gestärkt aus der Krise hervorgehen!

Diese grundsätzlichen Zweifel am Geschäftsmodell waren und sind jedoch unangebracht. Wie CEO Ralf Weber inzwischen bewiesen hat, funktioniert das Geschäftsmodell des Unternehmens im Kern weiterhin bestens. Dazu war es jedoch notwendig, sich ein wenig gesund zu schrumpfen und zurück zu den Wurzeln zu kehren.

Seitdem man dies tut, bessern sich die Ergebnisse zusehends. Daher setzt inzwischen selbst Weber senior wieder verstärkt auf die Aktie seines Unternehmens, wie die zuletzt gemeldeten Insiderkäufe beweisen. Die Aktie der Gerry Weber International AG war, ist und bleibt somit eine heiße Turnaround-Wette. Sollte dieser nachhaltig gelingen – wonach es zurzeit aussieht – winken hier Kursziele von möglicherweise 20 Euro + x.

Ein Beitrag von Sascha Huber.