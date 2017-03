Gerry Weber International: FMR reduziert!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Die FMR LLC (kurz für Fidelity Management and Research Limited Liability Company) hat ihre Beteiligung am Kapital der Gerry Weber International AG mit Wirkung zum 15. März 2017 auf 2,98 Prozent verkleinert. Zuletzt war der Bostoner Fondsdienstleister mit 3,25 Prozent am Kapital beteiligt gewesen. Die über Finanzinstrumente zugerechneten Stimmrechtsanteile stiegen von 0,63 Prozent auf 0,89 Prozent, der gesamte Stimmrechtsanteil fiel unter dem Strich geringfügig auf 3,87 (3,88) Prozent. Damit rangiert der US-amerikanische Fondsriese weiterhin unter den fünf größten Aktionären. Bedeutendster Aktionär ist der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Gerhard Weber, die nach Angaben des Modeunternehmens indirekt über die R & U Weber GmbH & Co. KG 29,64 Prozent hält. Es folgt das Aufsichtsratsmitglied Udo Hardieck mit 17,52 Prozent. Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH ist mit einem Stimmrechtsanteil von 5,25 Prozent an Gerry Weber International beteiligt.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 12,28 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Gerry Weber International. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,08 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.