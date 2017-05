Gerry Weber: Aufwärtstrend auf wackligen Beinen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Lieber Leser,

Gerry Weber zählt aktuell zu den Verlierern an den Finanzmärkten. Die Aktie verlor binnen zweier Wochen satte 6 %. Zudem ging es per Monatsfrist um insgesamt 7,5 % nach unten. Die Bankanalysten haben reagiert. Niemand will die Aktie derzeit auf die „Kaufliste“ setzen, 30 % stufen Gerry Weber als „Halten“ ein, 70 % wollen den Titel sogar „verkaufen“. Vor diesem Hintergrund ist auch das Urteil der technischen und der charttechnischen Analysten interessant.

Gerry Weber: Wackliger Aufwärtstrend

Die technischen Analysten sind derzeit noch vergleichsweise entspannt. Selbst die jüngste Entwicklung konnte den formalen Aufwärtstrend nicht außer Kraft setzen. Gemessen wird dieser Status am gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage. Danach hat die Aktie derzeit noch einen Puffer von immerhin 7,5 % auf einen Trendwechsel. Auch der GD100 blieb mit 5,7 % relativ weit entfernt.

Allerdings sind die Trendpfeile in den kürzerfristigen zeitlichen Perioden noch abwärts gerichtet. Hier besteht noch eine Distanz von bis zu 6 %, um einen kurzfristigen Aufwärtstrend diagnostizieren zu können. Charttechnische Analysten sind etwas optimistischer. Aktuell ist die wertvolle Unterstützung bei 12 Euro als trendstützend bestätigt worden.

Die Aktie ist daher noch im grünen Bereich, allerdings bestehen höhere Risiken.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.