Gerry Weber: Auf den Spuren von Hugo Boss?

Lieber Leser,

zu den größten Gewinnern im SDAX zählt heute die Aktie der Gerry Weber International AG. Die Aktie befindet sich bereits seit einiger Zeit in einer Bodenbildungsphase. Womöglich steht diese nun kurz vor dem Abschluss!

Quartalszahlen zeigen klaren Turnaround!

Dabei ist die Aktienkursentwicklung zuletzt in meinen Augen unverständlich. Denn die vorgelegten Quartalszahlen zeigen klar an, dass sich das Unternehmen auf einem Pfad hin zu einem nachhaltigen Turnaround befindet. Anscheinend trauen die Anleger diesem Braten jedoch einfach noch nicht so Recht. Hier zeigt sich, wie viel Wahrheit in dem kleinen Spruch: „Vertrauen muss man sich über Jahre erarbeiten, aber kann es in Sekunden zerstören“ steckt.

Denn das Management um den noch jungen Vorstandschef Ralf Weber, Sohn des Gründers, langjährigen CEOs und Großaktionärs Gerhard Weber, musste nach der Amtsübernahme erst einmal gewaltig aufräumen. Dabei fand sich so manche Leiche im Keller, was zu mehreren Gewinnwarnungen und eben dem völlig zerstörten Vertrauen der Anleger führte. Ich plädiere jedoch dafür, dass man dem jungen Mann eine echte Chance gibt.

Charttechnisches Bild hellt sich auf, auf den Spuren von Hugo Boss?

Dies gilt umso mehr, da die Anleger bei Hugo Boss weniger kritisch waren. Obwohl sich hier in den Quartalszahlen längere Zeit kein Turnaround abzeichnete, setzten die Anleger frühzeitig darauf. Anscheinend vertraute man hier nicht nur auf das neue Management, sondern insbesondere auch auf den starken Markennamen. Daher ist die Erholung bei der Aktie von Hugo Boss auch schon viel weiter fortgeschritten als bei Gerry Weber.

Sollte die Aktie aber die positiven Ansätze der letzten Tage ausbauen und endlich nachhaltig über die Marke von 11,00 Euro ansteigen können, würde die Aktie ein kurzfristiges Kaufsignal mit erstem Kursziel 14,00 bis 14,50 Euro generieren. Anschließend wäre eine Fortsetzung der Kursrally in Richtung 18,00 Euro möglich. Erst ein Rückfall deutlich unter die Marke von 10,00 Euro würde dieses Positiv-Szenario in Frage stellen. Daher sollte man auch weiterhin mit einem Stoppkurs knapp unter der Marke von 9,50 Euro arbeiten, konkret würde ich ihn bei 9,42 Euro platzieren.

Ein Beitrag von Sascha Huber.