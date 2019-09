Gerry Weber Aktie: Das sieht nach Totalverlust aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Es muss so klar gesagt werden: Bei der Gerry Weber Aktie ist ein Totalverlust ein durchaus wahrscheinliches Szenario! Das richtet sich eher an diejenigen, die bei Kursen um 4 Cents einsteigen möchten, weil der Kurs ja optisch so schön günstig aussieht. Wer hingegen z.B. im November 2018 zu rund 4 Euro eingestiegen ist, der hat ohnehin schon fast einen Totalverlust erlitten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



