Gerry Weber Aktie: Wie steht es um die Dividende?

wie es scheint, hat Gerry Weber hinsichtlich der Dividende zumindest das Potential, sich im Depot zu halten. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 21.11.2018 um 02:17 Uhr notierte die Aktie Gerry Weber am Heimatmarkt Xetra in der Branche „Bekleidung Accessoires & Luxusgüter“ mit 3,05 EUR. Die Entwicklung! Gerry Weber schüttet derzeit eine nur leicht höhere Dividenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.