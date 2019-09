Gerry Weber-Aktie: Kursexplosion – die Gründe!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Totgeglaubte leben am Ende des Tages doch länger, wie man gut an der Gerry Weber Aktie sehen kann. Nach dem dramatischen Kurssturz im Juli und dem vorangegangenen Insolvenzantrag gab es kaum mehr Hoffnung für die Aktionäre. Die Gläubiger bestimmten seitdem das Geschehen beim Modeunternehmen. Doch seit ein paar Tagen ist wieder richtig Stimmung in der Aktie, doch wie ist das möglich? ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



