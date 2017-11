Gerry Weber-Aktie: Finanzchef verlässt den Modekonzern!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Liebe Leser,

wie gestern bekannt geworden ist, kam es bei Gerry Weber zu einer Veränderung im Top-Management. Der bisherige Finanzvorstand Dr. David Frink verlässt demnach die Chefetage von Gerry Weber. Seit 2009 war Dr. Frink für das Unternehmen tätig und hatte es mit erfolgreich aus der Krise geführt. Seine Aufgaben übernimmt nun zunächst interimsweise Jörg Stüber.

Aktionäre zeigen sich durch den Personalwechsel verunsichert!

Der Personalwechsel zog die Gerry Weber-Aktie zum Ende dieser Woche deutlich nach unten und hinterlässt Spuren am Chartbild. Bisher bewegte sich die Gerry Weber-Aktie in einem Seitwärtstrend, der seit Beginn 2016 aktiv ist. Nun wurde ein neuer Tiefpunkt erreicht, der den Seitwärtstrend beendete. Möglich ist nun ein Übergang in einen Abwärtstrend, der den Kurs der Aktie zusehends unter Druck bringen könnte.

Erwartungen an den Vorstand: Der Interimsvorstand muss jetzt zeigen, was er kann!

Das vierte Quartal ist für den Einzelhandel meist das entscheidende, sodass der nachrückende Finanzchef nun zeigen kann, aus welchem Holz er geschnitzt ist.

Ein Beitrag von Johannes Weber.