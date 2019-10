Gerry Weber Aktie: Details zum Kapitalschnitt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gerry Weber":

Einige Details zu Gerry Weber International AG (kurz „Gerry Weber“) im Kontext der Insolvenz. Und zwar liegt den Unternehmensangaben zufolge das gezeichnete Kapital bei 45.905.960 Euro, eingeteilt in eben so viele Stammaktien. Es gibt derzeit also 45.905.960 Gerry Weber Aktien. Laut dem Insolvenzplan – dem laut Gerry Weber fünf von sechs Gläubigergruppen mehrheitlich zugestimmt haben – wird eine Herabsetzung des Grundkapitals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung